我是廣告 請繼續往下閱讀

▲戈登拉姆齊組合「實驗材料」教大家做菜。（圖／翻攝自戈登拉姆齊抖音）

「地獄神廚」戈登拉姆齊為拓展全球市場，進軍中國平台抖音，近日他公開新影片，是他親自拍的超夯牛排三明治料理教程，但走的卻是上世紀超詭異復古風，讓許多粉絲看了直呼：「不敢相信這是官方影片！」戈登拉姆齊日前公開牛排三明治教學影片，在大家都講求畫質越來越好的時代，戈登拉姆齊獨自反其道而行，他走的是超復古風格，不僅用144p畫質，還用古老4：3比例播出，甚至配上了超級年代感的旁白，並且把食材稱為「調配樣本、實驗材料」，氛圍宛如人體實驗紀錄片。影片曝光後，瞬間吸引了超過80萬中國網友點讚，不過這個風格對他們來說，並不是恐怖片，而是在致敬大家學生時代共同回憶的「化學課實驗影片」，因為在中國，高中化學課老師經常播放這種超模糊、配音生硬的老影片，因此戈登團隊抓住「清朝老片風格」的網路迷因，讓人直呼：「美食團隊真的很有網感。」不過因為台灣人學生時期沒有碰過這種影片，以為官方在搞一些恐怖實驗，「弔詭得像恐怖遊戲」、「根本 Backrooms 流出的料理教學」、「超像模擬恐怖影片」、「越看越毛，但又忍不住一直看」，意外掀起兩極反應。