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熊本強震震出台日兩地的溫暖故事！一名日本網友在地震發生後，出手協助一群無法順利入住民宿的台灣旅客，沒想到隔天一早竟收到意想不到的暖心回禮，整段過程曝光後感動無數網友。網友「@thylacocephala」29日在X發文分享，地震發生的前一天傍晚，他在熊本市區遇到一群台灣旅客，由於強震衝擊導致民宿入住出狀況，他便主動出面協助聯繫房東，花了不少時間才順利幫旅客一家人解決入住難題。他表示，隔天早上竟在公寓公共大廳發現一份意外驚喜，也在貼文中特別提到希望這群台灣旅客平安，畢竟餘震當時仍持續發生。根據貼文曝光的照片，這群台灣旅客留下一封親筆信，信中寫道，前一天傍晚受到對方莫大幫助，地震過後全家人心裡本就相當不安，又遇上入住不順利的狀況，幸好對方即時出現協助聯繫房東，才讓一家人順利安頓下來。信件最後，旅客特地以日文寫下感謝字句，並署名「台灣朋友」，附上一盒鳳梨酥作為謝禮，字裡行間滿滿誠意。這則暖心故事曝光後迅速引發熱議，大批日本網友湧入留言，除了肯定原PO熱心助人的義舉，也紛紛被台灣旅客的貼心之舉打動，留言區滿滿感動字句，不少人直呼被台灣人的溫柔感動到眼眶泛淚，也有網友特別祝福這群台灣旅客能夠平安順利返台，感謝他們特地到日本旅遊，整起事件也讓台日兩地民間情誼再添一則溫暖註腳。