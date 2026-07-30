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▲行政總主廚黃政博表示，團隊堅持採用天然、少加工食材，並結合台灣在地農產，以創意手法重新詮釋傳統料理，（圖／惠中寺提供）

▲「百香果蝦球」運用植物食材重現經典菜色口感，是店內人氣料理。（圖／惠中寺提供）

▲位於新惠中寺一樓的惠中蔬食，用餐環境雅緻，是不少企業宴客聚餐新選擇。（圖／惠中寺提供）

台灣米其林指南2026公布名單，台中有六家餐廳獲星級肯定外，新增七家米其林入選餐廳，其中，佛光山惠中寺「惠中蔬食」首度參加評選即入選，成為今年新增名單中最受矚目的蔬食餐廳，也是宗教團體透過餐飲推動蔬食文化，並獲得國際美食指南肯定的最佳代表，為台中蔬食版圖再添亮點。惠中蔬食於2024年10月隨新惠中寺落成啟用，以「以蔬食弘揚慈悲、以料理傳遞幸福」為理念，主打天然食材、健康飲食與蔬食文化，希望透過餐桌傳遞環保、健康及人間佛教精神。營運一年多來，儘管惠中寺未曾大力行銷，透過饕客好口碑，名氣響噹噹，假日一席難求，獲得米其林肯定是實至名歸。佛光山中區總住持暨惠中寺住持覺居法師表示，此次獲得《臺灣米其林指南》入選，是對團隊最大的鼓勵。肯定的不只是料理，更是每一位團隊成員日復一日的用心，以及所有信眾與蔬食愛好者一路以來的支持。未來將持續以真誠服務、安心食材與創新料理，讓更多人體會蔬食的美好。行政總主廚黃政博表示，團隊堅持採用天然、少加工食材，並結合台灣在地農產，以創意手法重新詮釋傳統料理，希望翻轉外界對蔬食單調的刻板印象。其中，「新叉燒金磚」以鳳梨酥概念設計外皮包覆素叉燒餡，「百香果蝦球」則運用植物食材重現經典菜色口感，都是店內人氣料理。惠中蔬食營運以來，迴響熱烈，吸引不少國內外文化及餐飲界人士造訪，包括被《紐約時報》譽為「哲學家廚師」的韓國白羊寺天真庵正寬法師，以及作家謝哲青、公益平台文化基金會董事長嚴長壽、國際名廚江振誠、歌手齊豫、畫家吳炫三與飲食旅遊作家韓良憶等人都曾到店品嘗，並肯定其結合在地食材、蔬食料理與文化內涵的特色。惠中寺表示，蔬食不只是飲食選擇，也是一種尊重生命、珍惜土地的生活實踐。此次獲得《臺灣米其林指南》入選，期盼能讓更多民眾透過美食認識蔬食文化，也為台灣蔬食料理在國際舞台增添能見度。