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2026台北羽球公開賽女單16強，台灣一姐邱品蒨今（30）日再度上演三局大戰，最終以21：13、18：21、21：14擊敗日本好手水津愛美，連續兩天鏖戰三局後仍成功挺進女單8強。不過賽後她坦言，受到賽程安排影響，前一晚直到凌晨2點才入睡、今天早上7點就起床，讓體能恢復面臨不小考驗，也直呼自己「第三局後面有點咬不住」。值得一提的是，下午賽程開始後場邊球迷越來越多，贏球爆出的歡呼聲讓身為「I人」的邱品蒨笑說：「太害怕了！」世界排名第17的邱品蒨，昨日首輪對上世界第37的印度小將巴魯阿（Isharani Baruah）就歷經三局苦戰才驚險過關。沒想到今日面對日本女將水津愛美，類似的劇本再次上演。邱品蒨首局輕鬆拿下，但在第二局末端心態再次出現波動，遭對手強勢超前扳平局數。關鍵第三局，邱品蒨咬牙硬撐，雖然過程中打得跌跌撞撞，最終仍靠著經驗與韌性以21：14鎖定勝局，成功鎖定一張八強門票。對於連兩場都在第二局後段出現亂流，邱品蒨直言這就是自己的「心魔」：「第二局的時候，自己的心態又開始出來了，這個狀況跟昨天一模一樣。我覺得這真的是我的心魔，我要想辦法去克服它。」今日賽後受訪時，邱品蒨透露由於昨日賽程較晚結束，加上剛打完比賽身體過於亢奮導致比較難入睡，她昨天一直到凌晨2點才得以入睡，結果今天早上7點又得起床備戰，等於只睡了短短5個小時。面對網路熱議的「地獄賽程」議題，邱品蒨坦然表示：「我覺得這不免俗一定會遇到，我之前也有遇到過一次，所以這就是考驗選手的恢復能力。」她也開玩笑說道，睡眠不足絕對會影響體能恢復，「畢竟我有點年紀了，在運動員裡面算年紀有點大了。」作為本屆台北賽的女單頭號種子，邱品蒨承認主場作戰確實帶有壓力，當第二局連續出現失誤時，就會有點放不開，但這都是頂尖選手必須調適的必經過程。不過，主場球迷的熱情也給了她滿滿力量。今日贏球瞬間，台北小巨蛋全場爆發出震撼的歡呼聲，邱品蒨笑著說：「剛剛被嚇了一跳。非常驚喜，但是也有點害怕，不過真的很開心能感受到這麼多人的關心。」