電源供應器大廠台達電（2308）今（30）日舉行線上法人說明會，董事長鄭平表示，下半年營運將優於上半年，其中第三季表現可望優於第二季。面對市場近期對AI投資效益及資料中心建置出現疑慮，他強調，目前未見AI基礎建設有停止跡象，全球主要客戶仍持續擴建，台達電也將在泰國、美國、中國及台灣等地持續擴產，以因應未來需求。

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AI新品Q3量產　大量出貨看明年

鄭平指出，目前35％毛利率仍屬合理水準，雖然部分新品導入及建置時程略有延後，但整體專案推進符合預期。他表示，AI相關電源新品，包括正負400V及800V架構產品，預計第三季開始量產、第四季陸續出貨，不過真正的大量放量仍將落在明年，整體AI市場需求仍維持成長趨勢。

AI資料中心需求未降溫　四大CSP持續擴建

針對市場擔憂AI資料中心（AIDC）投資降溫，鄭平表示，目前全球四大雲端服務供應商（CSP）擴建方向並未改變，即使部分專案受施工進度或零組件供應影響而延後，整體建置需求仍持續推進。他認為，AI基礎建設屬長期趨勢，「用了就回不去」，短期內並未看到客戶停止投資或縮減建置規模。

談到電動車市場，鄭平表示，近兩年市場復甦速度不如預期，但由於產業技術門檻高，台達電已建立先發優勢，未來仍將持續投入技術研發，並深化與客戶合作關係，為下一波成長預作準備。

全年資本支出上看700億元　全球同步擴產

因應AI與資料中心需求快速成長，台達電持續擴大全球產能布局。財務長余博文表示，下半年資本支出將超過400億元，加計上半年已投入的275億元，全年資本支出可望達700億元。

鄭平指出，上半年資本支出約七成用於設備投資，其中泰國廠區正進行拆除重建，未來產能將倍增，明年還將新增3座廠房；此外，台灣、中國及美國也持續擴建產能，公司同時正規劃新增一處海外營運據點，以因應全球客戶需求持續攀升。


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吳紹瑜編輯記者

《今日新聞》新聞一部財經生活中心主任，曾任《蘋果日報》、《TVBS新聞網》政治線記者，也長期關注教文、衛福等部會政策。期許新聞媒體不只是傳遞訊息的媒介，更是時代的記錄者、公共利益的守護者，我相信新聞的力量...