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鄭平指出，目前35％毛利率仍屬合理水準，雖然部分新品導入及建置時程略有延後，但整體專案推進符合預期。他表示，AI相關電源新品，包括正負400V及800V架構產品，預計第三季開始量產、第四季陸續出貨，不過真正的大量放量仍將落在明年，整體AI市場需求仍維持成長趨勢。
AI資料中心需求未降溫 四大CSP持續擴建
針對市場擔憂AI資料中心（AIDC）投資降溫，鄭平表示，目前全球四大雲端服務供應商（CSP）擴建方向並未改變，即使部分專案受施工進度或零組件供應影響而延後，整體建置需求仍持續推進。他認為，AI基礎建設屬長期趨勢，「用了就回不去」，短期內並未看到客戶停止投資或縮減建置規模。
談到電動車市場，鄭平表示，近兩年市場復甦速度不如預期，但由於產業技術門檻高，台達電已建立先發優勢，未來仍將持續投入技術研發，並深化與客戶合作關係，為下一波成長預作準備。
全年資本支出上看700億元 全球同步擴產
因應AI與資料中心需求快速成長，台達電持續擴大全球產能布局。財務長余博文表示，下半年資本支出將超過400億元，加計上半年已投入的275億元，全年資本支出可望達700億元。
鄭平指出，上半年資本支出約七成用於設備投資，其中泰國廠區正進行拆除重建，未來產能將倍增，明年還將新增3座廠房；此外，台灣、中國及美國也持續擴建產能，公司同時正規劃新增一處海外營運據點，以因應全球客戶需求持續攀升。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。