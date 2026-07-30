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台中捷運藍線工程面臨千億預算缺口，市議員林德宇今(30)日在議會轟擊市府「寅吃卯糧」。他指出藍線獲核定已兩年半，捷運工程局卻遲未提出修正計畫，甚至連缺口金額都交代不清，擔憂若經費持續用罄且計畫延宕，後續工程恐將面臨全面停擺的危機。林德宇指出，目前捷運藍線核定經費為1,615億元，依捷工局資料顯示，已發包金額達1,032億元，僅剩447億元可用於後續發包。他當場質問捷工局長蘇瑞文，若捷運藍線要順利完工，預算缺口究竟還有多少？蘇瑞文表示，一度拋出「1,300億元（概估）」與「1,000億元」兩種不同數字，最終才確認缺口為1,000億元。此舉引發林德宇強烈不滿，痛批局長預算數字「早上下午不一樣」，要求捷工局應具體核算，而非在議事堂上隨便亂扯。針對千億缺口的修正計畫何時提報中央？蘇瑞文原先脫口「預計8月份提報」，在議員追問確切時間後改口「8月底」。但林德宇隨即打臉，指出專案報告最後一頁明載的是「年底前提出」，批評捷工局根本還在拖延進度。林德宇進一步舉例對比，高雄捷運黃線於111年3月獲核定後，面對預算缺口，僅花1年6個月便於112年8月提出修正報告送審。反觀台中藍線核定至今已過2年6個月，市長盧秀燕雖常抱怨「高雄黃線可以增加經費，為何台中藍線不行」，但事實是台中市府自己毫無準備、遲未提報，完全沒有比較基礎。林德宇批評，「這就是每日一詞，寅吃卯糧！」捷工局今年就把明、後年的錢都用完，未來若待發包的工程價金達到可用上限的1,479億元，而修正計畫卻還卡在審查未獲中央同意，後續工程還能繼續發包嗎？林德宇強烈要求，捷工局盡速啟動修正程序，不要每天喊沒錢，卻連修正計畫都提不出來。他警告，若市府繼續延宕提報，不僅工程進度恐面臨全面停擺，更是變相的債留子孫、欺騙市民。