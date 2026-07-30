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風光中獎後生活失控

於2025年4月抱走肯塔基州史上最高額彩券獎金、獨得威力彩1.673億美元（約新台幣54億元）頭獎的美國男子法辛（James Farthing），一夜暴富並未讓他人生從此走上坦途，法辛近日因涉嫌家暴遭到當地警方逮捕，這已是他中獎一年多以來，第三度面臨警方的重大刑事指控。綜合外媒報導，肯塔基州當地警方表示，事件發生於26日上午9時許。一位女性受害者向警方供稱，她在家中與法辛爆發口角，口角隨後演變為肢體衝突。警方指出，法辛涉嫌在住宅內用雙手緊勒受害女性的頸部，甚至將她強行抬起壓在牆上。受害者被發現時，頸部留有相當明顯且清晰的傷痕。法辛隨即被警方逮捕，並被指控一項「一級勒殺罪」及一項「四級襲擊罪」，目前已被收押於當地看守所。回顧2025年4月，法辛在獨得威力彩1.673億美元時，溫情表示將與母親平分這筆鉅款，一時間傳為佳話。然而，天降橫財似乎未能替其帶來平靜生活，反倒將他推入一系列失控深淵。法辛在獲獎後的近15個月內，麻煩不斷。包括中獎僅數日，就在佛羅里達州一家酒吧與他人發生衝突，涉嫌兩項一級襲擊罪及拒捕罪被捕。然後在2025年11月，法辛在肯塔基州以高達165至188公里的時速飆車並發生碰撞，事後還肇事逃逸，被依重罪「任意危害安全罪」起訴。此外，當地法庭記錄顯示，法辛還有其他多次違法紀錄，包含恐嚇司法訴訟參與人以及非法持有管制藥物等等指控。面對最新的家暴指控，法辛的代表律師尚未對此作出正式回應。