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中華統一促進黨過去多次傳出系統性、組織性犯罪，重要核心成員屢涉犯國安法情形，內政部長劉世芳今（30）日召開聲請解散記者會，公布聲請解散統促黨的3大理由，危害中華民國的存在，統促黨長期系統性犯罪，核心成員危害自由民主的憲政秩序，基於此應由內政部函送聲請解散。內政部次長馬士元說，統促黨的問題由來已久，創黨以來目的就是以消滅中華民國為目標，依照憲法增修條文，只要危害中華民國的存在，內政部基於政黨法主管機關，就有責任跟義務處理，所以去年1月2日的黨審會，8個委員7位通過，決議聲請憲法法庭處理。馬士元說，這一多年來他們把各單位的證據重新整理，包括國外提供的證據，所以今天做出這樣的行動，因為最近中國對台壓力急遽升高，不只統促黨，還有其他滲透的力量跟角度，統促黨會是一個重要指標，若能處理，未來對於中國對台的壓迫也能處理。馬士元說，聲請解散統促黨的三大理由，包括長期配合中共在臺發展組織，協助中共認知作戰、滲透基層，引入中資介入選舉，包括發展在台的間諜網路、經營各式各樣的社團宮廟、參與選舉造勢，招待選民去中國旅遊、陳抗等；第二，跨境鎮壓、噤聲台灣民主，包括最近中國公布民族團結法，已經發生多次協助中共長臂管轄的案件都由統促黨主導；第三，披著政黨外衣實為犯罪組織，很多地方黨部的幹部涉入嚴重的犯罪。內政部發布中英文採訪通知，下午4時將聲請中華統一促進黨違憲解散記者會，由內政部長劉世芳主持。採訪通知指出，統促黨違反國家安全法、反滲透法、臺灣地區與大陸地區人民關係條例、總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法、組織犯罪防制條例及刑法等情形，已嚴重危害國家安全、社會穩定及選舉公正性。經蒐整相關事證完成，將向憲法法庭聲請解散統促黨。內政部2025年1月2日召開政黨審議會決議，向憲法法庭聲請統促黨違憲解散，但因憲法訴訟法覆議中，所以內政部當時未提出聲請。