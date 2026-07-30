《網球王子》粉絲等了20年的戀愛回憶回來了！KONAMI 推出兩款戀愛冒險遊戲《網球王子 學園祭的王子們 ♡-40 and more...》及《網球王子 心跳求生 Tie break ♡ game》，於今（30）日同步登上Nintendo Switch、Nintendo Switch 2與Steam平台，皆支援繁體中文，玩家可以體驗在大型學園祭，還有無人島求生兩種截然不同的情境中，與越前龍馬、跡部景吾、不二周助等人氣角色談戀愛，完全可以治癒人生。
經典乙女遊戲20年後回歸 44名王子可以攻略
《學園祭的王子們》最早於2005年12月登上PlayStation 2，故事以關東大賽七所代表學校共同舉辦的大型學園祭為舞台。玩家作為一名國二的女生，被選為負責網球部的學園祭營運委員，必須在活動登場前的十天內，協助選手準備攤位及表演，努力帶領負責的學校拿下比賽冠軍。
隨著準備工作展開，玩家也會逐漸與網球部成員拉近距離，觸發各種專屬事件。本作共收錄38名可攻略角色，讓粉絲看到王子們離開球場後的另一面。
《心跳求生》的氣氛則更加刺激，故事描述全國大賽前夕，網球選手們準備前往無人島展開集訓，搭乘的船隻卻遭遇暴風雨並擱淺。身為船長女兒的玩家與朋友也被捲入事故，與選手們搭乘救生艇逃生後，意外和老師、船長失散。
一行人到了簡陋的露營場，水、食物、燃料都必須自行取得，玩家需要選擇前往山區或海邊營地，與角色們展開荒島生活。本作收錄多達44名可攻略角色，還能在極端環境中看到王子們平常不會展現的一面。
CG全面升級、部分畫面會動 新舊版本自由切換
本次推出的重製版全面提升既有CG與遊戲音質，重新調整操作介面，部分戀愛事件加入全新繪製的動態畫面，透過角色表情及鏡頭變化，讓互動場景更具臨場感，曾玩過原版的玩家可以自行切換新版及原版CG，在高畫質重製畫面與當年的美術風格之間自由選擇，兩款作品皆保留日語全語音，字幕支援繁體中文。
Nintendo Switch 2 Edition另外支援高解析度掌機畫面、Joy-Con 2滑鼠操作，以及「分享通訊」功能。玩家可以把遊戲內製作的原創迷你劇情分享給其他人一起觀看，最多可讓4名玩家透過貼圖即時回應。
發售同步推出4款LINE貼圖
配合遊戲發售，官方也同步推出4款原創LINE貼圖，收錄角色對話及遊戲相關設計，讓粉絲除了在學園祭及無人島與王子們培養感情，也能把角色帶進日常聊天之中。
兩款遊戲皆於今（30）日發售，Nintendo Switch實體版也在台灣、香港、新加坡、泰國、菲律賓及馬來西亞等亞洲地區推出；Nintendo Switch 2與Steam版本則採數位下載形式販售。
🟡《網球王子 學園祭的王子們 ♡-40 and more...》、《網球王子 心跳求生 Tie break ♡ game》遊戲資訊
📌遊戲類型：戀愛冒險遊戲
📌遊玩人數：1人
📌上架平台：Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、Steam
📌對應語言：日文、繁體中文、簡體中文、英文
📌發售日期：2026年7月30日
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《學園祭的王子們》最早於2005年12月登上PlayStation 2，故事以關東大賽七所代表學校共同舉辦的大型學園祭為舞台。玩家作為一名國二的女生，被選為負責網球部的學園祭營運委員，必須在活動登場前的十天內，協助選手準備攤位及表演，努力帶領負責的學校拿下比賽冠軍。
隨著準備工作展開，玩家也會逐漸與網球部成員拉近距離，觸發各種專屬事件。本作共收錄38名可攻略角色，讓粉絲看到王子們離開球場後的另一面。
一行人到了簡陋的露營場，水、食物、燃料都必須自行取得，玩家需要選擇前往山區或海邊營地，與角色們展開荒島生活。本作收錄多達44名可攻略角色，還能在極端環境中看到王子們平常不會展現的一面。
本次推出的重製版全面提升既有CG與遊戲音質，重新調整操作介面，部分戀愛事件加入全新繪製的動態畫面，透過角色表情及鏡頭變化，讓互動場景更具臨場感，曾玩過原版的玩家可以自行切換新版及原版CG，在高畫質重製畫面與當年的美術風格之間自由選擇，兩款作品皆保留日語全語音，字幕支援繁體中文。
Nintendo Switch 2 Edition另外支援高解析度掌機畫面、Joy-Con 2滑鼠操作，以及「分享通訊」功能。玩家可以把遊戲內製作的原創迷你劇情分享給其他人一起觀看，最多可讓4名玩家透過貼圖即時回應。
配合遊戲發售，官方也同步推出4款原創LINE貼圖，收錄角色對話及遊戲相關設計，讓粉絲除了在學園祭及無人島與王子們培養感情，也能把角色帶進日常聊天之中。
兩款遊戲皆於今（30）日發售，Nintendo Switch實體版也在台灣、香港、新加坡、泰國、菲律賓及馬來西亞等亞洲地區推出；Nintendo Switch 2與Steam版本則採數位下載形式販售。
📌遊戲類型：戀愛冒險遊戲
📌遊玩人數：1人
📌上架平台：Nintendo Switch、Nintendo Switch 2、Steam
📌對應語言：日文、繁體中文、簡體中文、英文
📌發售日期：2026年7月30日