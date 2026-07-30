我是廣告 請繼續往下閱讀

日本熊本縣28日發生強烈地震，最大震度達到7級，造成多處房屋倒塌災情。永旺夢樂城更發生爆炸事件，熊本縣政府30日下午4點召開災害應變總部會議，宣布地震已造成34人死亡。這場地震罹難者不僅只有日本民眾，亦有外國民眾在這場災難中身亡。一名越南籍男子在熊本一間工廠擔任實習生，地震發生當下遭起重機砸中，當場身亡。根據TBS與越南快訊報導，在日本發生的熊本地震中，一名越南籍工廠實習生不幸因起重機倒塌波及而身亡。越南駐日本大使館證實，這名24歲的越南籍技能實習生不幸罹難。地震發生當時，工廠內共有8名人員，除了不幸身亡的男子外，其餘7人均已安全撤離，目前身處安全場所。越南大使館對此表示，「為保護本國國民，正與熊本縣政府緊密合作並緊急處理中」；大使館同時也向日本籍受害者表達誠摯的哀悼之意。此外，在宇城市有一名越南籍女性因自家房屋牆壁倒塌而受傷。越南媒體則指出，該名罹難者於2026年1月以技能實習生身份抵達日本，隸屬於熊本當地負責外籍人士技能實習的「造人（Hitozukuri）協同組合」。地震發生時，其任職工廠內的一台起重機倒塌並壓在他身上。儘管警方與急救人員第一時間趕抵現場，但由於起重機重量過重，該名男子仍不幸無法獲救。同在工廠工作的另外7名越南籍技能實習生則安全撤離。NHK提到，熊本縣已開設415個避難中心，安置了超過10,400人。此外，仍有約74800戶家庭斷水，約23,000戶家庭斷電。位於震央附近的冰川町已確認超過800棟建築物受損，其中125棟房屋完全損毀。