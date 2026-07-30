我是廣告 請繼續往下閱讀

前立法委員、現任台灣健康聯盟理事長吳玉琴，多年來在中央積極奔走，致力於推動公衛、社福相關政策。本月22日，她與多位立委及醫衛專家於立法院共同召開公聽會，呼籲政府應將預防醫學視為重要的健康投資。帶著豐富的國政倡議經驗，她近日也正式宣布投入嘉義縣鹿草鄉鄉長選舉，期盼將中央的健康政策願景落實於基層，親自為家鄉打造最具韌性的健康防護網。台灣在2025年已進入超高齡社會，未來長者照護與少子化下的嬰幼兒保護將是嚴峻挑戰。過去在立法院及擔任台灣健康聯盟理事長期間，吳玉琴更是深刻體會到健康投資的重要性。她表示時常有民眾或是病友團體來反應，自己或家人飽受疾病之苦，但明明就有疫苗、抗體可以接種，卻往往因為經濟關係或資訊落差，而白遭病痛折磨。希望可以有政府更完善的事前防護政策，避免因病致苦。吳玉琴談及此次返鄉參選，就是期盼能將「把疾病攔截在前端」的預防醫學理念，真正落實到地方鄉鎮，在第一線全方位照顧在地鄉親。尤其鹿草鄉是全台超高齡化最嚴重的地方之一，幾乎每三個人就有一位是老人，出生率也是逐年下降，因此如何透過預防醫學幫助老人、小孩都免於疾病之苦更是重要。即便決定轉換跑道至基層服務，吳玉琴對全民健康的關懷從未停歇。本月22日，台灣健康聯盟仍與多位立法委員及醫衛專家於立法院召開「台灣全年齡民眾免疫保護」公聽會，凝聚各界對於「健康投資」的共識，並持續呼籲中央確保疫苗基金充裕，讓民眾免於重症與死亡的危難。吳玉琴指出，面對疾病，事前的投資絕對勝過事後的治療。她也期盼未來能將這份在中央推動法案與政策的宏觀經驗，直接轉化為鹿草鄉的基層施政藍圖。例如過往台灣健康聯盟與許多醫衛專家都有談及，包含成人的帶狀疱疹疫苗或是嬰幼兒的呼吸道融合病毒抗體等是具有成本效益的預防醫學工具。若在可行範圍內，鹿草鄉能提供公費施打，將會豎立鹿草是全台落實預防醫學的健康鄉鎮新典範。「健康不應有城鄉與資源的差異」，吳玉琴強調，帶著在中央長期推動預防醫學的經驗返鄉，就是為了把守護高齡長者與嬰幼兒的想法，真正落實於鄉鎮之中。尤其鹿草正在與嘉義縣共同邁入下一個黃金十年，多項產業正陸續起飛，民眾的健康更是重要，否則再好的經濟發展都可能徒勞無功。因此，吳玉琴決定帶著過去的專業經驗，返鄉投入嘉義縣鹿草鄉鄉長選舉。她期盼將這些國家級的健康政策經驗帶回基層，把守護高齡長者與嬰幼兒的想法真正落實於鄉鎮之中。未來不僅會在中央持續為全民的「全齡免疫保護」發聲，更期盼能親力親為，為鹿草鄉親打造出最具韌性的健康防護網