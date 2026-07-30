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▲美國密西根滅門慘案（圖/截自FOX News）

美國密西根州上週爆發駭人滅門慘案，一家8口全數死亡，警方深入調查後發現，死者身上皆有致命槍傷，案情絕非單純火警意外。當地警方研判，涉案的一家之主疑似先開槍殺害妻子，接著槍殺6名年僅5歲至15歲的子女，最後縱火並舉槍自盡，全案手法之殘忍震驚當地社區。這起悲劇發生於7月24日上午，地點位於密西根湖東岸的Grand Haven Township一處住宅。根據密西根警方說明，47歲的克里斯托弗（Kristopher Karolkiewicz）涉嫌槍殺39歲妻子阿曼達（Amanda "Mandy" Karolkiewicz），以及6名年齡介於5歲至15歲的子女。相驗結果證實，全案8名死者皆死於槍傷，而非單純死於火災濃煙或高溫。當地官員進一步證實，6名未成年死者中，包括4名男孩，年齡分別為15歲、12歲、11歲與5歲，另有2名同為11歲的收養女兒。此外，家中飼養的多隻寵物也一同葬身火場，全案死傷之慘重令外界不忍卒睹。案發後，妻子阿曼達過去在社群平台Reddit上的貼文也被外界挖出，成為外界揣測犯案動機的重要線索。根據美國當地媒體報導，阿曼達2年前曾以帳號「MandyK1179」在Reddit發文，指控丈夫與一名實習生發生婚外情，並提及丈夫與自己相識時已離過婚、年紀較長，如今兩人育有5名子女，丈夫卻仍出軌年紀與當年的自己相仿的實習生，這段經歷讓她一度陷入長達一年的自我厭惡，才逐漸意識到痛苦的根源其實出在丈夫的行為。阿曼達當時也坦言，若不是為了孩子，自己未必會努力修復婚姻，並透露一想到家中育有6名子女，離開丈夫這個念頭就讓她感到「無比恐懼」，情緒相當掙扎。目前警方已將克里斯托弗列為本案，但實際犯案動機仍有待進一步調查釐清，警方強調將全力偵辦，盡快還給罹難家屬與社區一個交代。案發後，當地學校與社區皆表達沉痛哀悼，並已全面啟動，協助居民走過這段難以承受的傷痛時刻。