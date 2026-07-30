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▲新接任中山醫大校長的林俊哲，提五大治校方向拚國際競爭力。（圖／中山醫大提供）

▲財團法人中山醫學大學董事長周英香(左)致贈校園桃花心木雕製的蘋果紀念藝品予卸任校.（圖／中山醫大提供）

中山醫學大學30日舉行校長交接典禮，由醫學系校友、前副校長林俊哲接任第16任校長，提出「人才領航、精實治理、凝聚共識、卓越研究、實踐責任」五大治校方向，宣示將以人才培育、研究創新及社會責任為核心，帶領中山醫大提升國際競爭力，迎接高教新挑戰。交接典禮由中山醫學大學董事長周英香監交，卸任校長黃建寧完成印信交接。包括中央研究院前院長陳建仁、教育部政務次長劉國偉、台中市副市長賴淑惠及國家教育研究院院長林從一等人到場見證。周英香表示，黃建寧任內帶領學校穩健發展，不僅推動校務持續進步，也創下THE世界大學影響力排名SDG3「良好健康與福祉」全球第23名佳績，期盼新任校長承先啟後，持續提升中山醫大的辦學能量與國際能見度。林俊哲畢業於中山醫大醫學系，為消化內科專科醫師，歷任醫學系主任、醫學院院長、附設醫院教學副院長及副校長，兼具臨床醫療、醫學教育及學術研究經驗，並於2023年獲選中山醫大傑出校友。展望未來校務，林俊哲表示，將秉持「穩定治理、學術卓越、社會責任」三大核心價值，推動人才培育、行政革新、研究精進及社會參與，並以五大治校方向作為發展主軸，包括完善人才接班制度、推動教師領導培育及「五年百師」計畫；透過校務研究（IR）優化行政決策；深化校內外溝通及校友連結，提升學校品牌與國際能見度；整合跨域研究量能，深化產學合作，打造具國際競爭力的特色研究。他指出，醫學大學肩負培育醫療專業人才的重要使命，校長應扮演改革者、開創者與連結者角色，持續推動制度創新、跨域合作及社會連結，回應醫療與高教環境快速變遷。卸任校長黃建寧回顧六年任期表示，任內歷經疫情、高教環境變革及AI浪潮等挑戰，學校完成第三週期校務及系所評鑑，並在跨域人才培育、數位教學、研究發展、國際交流、高教深耕及永續治理等方面累積成果，感謝全體師生共同努力，並祝福新團隊持續推動校務發展。