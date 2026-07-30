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韓國股市近一個月以來連番重挫，自6月中高點9300點一路狂崩至今日收盤僅剩5593點，隨著散戶投資人因三星電子（Samsung Electronics）與SK海力士（SK Hynix）個股槓桿ETF暴跌而面臨巨額虧損、爭議持續擴大，散戶竟集體在首爾汝矣島國會大廈前擺放喪禮用的花圈表示抗議。根據朝鮮日報報導，首爾汝矣島國會前周三 (29 日) 出現逾 30 座白色「告別式花圈」，這些由散戶團體送來的花圈，輓聯上寫著「保護投資人只是嘴巴說說嗎？」、「屠殺散戶投資人」、「下架單一股票槓桿 ETF」、「用選票教訓你們」等標語。花圈沿著國會前的行人道一字排開，吸引不少路人駐足閱讀標語或拍照。擺放這些花圈的散戶團體主張，個股槓桿ETF加劇了三星電子與SK海力士股價的波動性，進一步擴大了散戶的虧損，因此要求將此類產品下市。隨著韓國綜合股價指數（KOSPI）本周二再度暴跌逾8%並觸發熔斷機制（Circuit Breaker），連結三星電子與SK海力士的槓桿產品亦重挫約25%。當標的股票價格下跌時，此類ETF的虧損將呈倍數放大，進一步侵蝕到投資人本金。主導引入該產品的總統室政策室長金容範則認為，不應將責任完全歸咎於個股槓桿ETF。金容範於當地時間7月28日陪同總統李在明訪問巴西時表示：「槓桿ETF表面上看似加劇了波動性，但把大部分問題都歸咎於它並不完全準確」；他補充道：「金融委員會（FSC）與金融監督院（FSS）將針對槓桿ETF之外的結構性因素進行審查。」金容範提到了市場對AI投資能否產生實際利潤的疑慮，以及中國半導體企業的崛起，作為近期股市崩盤的背景因素。他同時指出，散戶投資人的積極交易、高衍生性商品部位，以及三星電子和SK海力士對韓國國內市場的巨大影響力，皆放大外部衝擊。韓國金融監督院院長李燦鎮先前曾坦言對當初未全力阻止單一股票槓桿ETF上市感到後悔，「就算躺下來也該阻止它」；韓國金融監管機關正考慮提高投資門檻。金融委員會委員長李億遠表示，「如有必要，我們將考慮各種選項，包括進一步提高基本保證金要求。」自7月31日起，金融委員會將要求散戶投資人須維持至少3,000萬韓元的基本保證金，才可購買或加碼個股槓桿產品。李億遠指出，金融業預計此項措施將使交易帳戶數量從約10萬個銳減至1萬個，交易量降幅約達60%。關於將槓桿倍數從兩倍下調至更低倍數，他表示「這可能有助於減緩波動性」，目前也在研議僅限專業投資人購買新部位或設定個人投資上限等方案。