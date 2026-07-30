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▲此次首個中元節檔期與過往相比，最大不同在於推出更多「大包裝商品」，數量較去年增加約一成。（圖／記者鍾怡婷攝）

▲萬家福中元節百件商品買一送一。（圖／翻攝自萬家福）

▲萬家福中元節百件商品買一送一。（圖／翻攝自萬家福）

萬家福量販、樂家康超市迎來更名後首個中元節檔期，中元節與過年、中秋並列為年度三大重要促銷檔期，今年也成為品牌轉換後首場節慶考驗。業者看準普渡、家庭採購需求，除祭出百款商品買一送一優惠外，更調整商品結構，增加大包裝商品供應，搶攻中元採購旺季。針對全台門市招牌更換進度，萬家福表示，目前第一階段已完成，大型量販店及六都門市內外招牌皆已完成更新，其餘門市也預計在年底前全面完成。萬家福萬家福表示，新品牌名稱仍需要時間累積辨識度，主要原因是舊品牌名稱已陪伴消費者超過40年。業者說，今年適逢「火馬年」，象徵氣場變動與加速蛻變，在「動中求穩」的時節，消費者對中元祭品的需求也更傾向澎湃、完整的組合，因此看準家庭普渡、團體採購需求，特別增加大包裝商品供應。萬家福、樂家康中元節祭出滿額9折回饋，活動期間包含8月1日至2日、8月8日至9日、8月15日至16日、8月22日至23日，以及8月24日至26日，會員於指定門檻消費即可享折扣回饋。其中，萬家福量販及線上購物單筆消費滿2,000元，樂家康超市與家速配單筆消費滿888元，即可享9折優惠。其中實體門市以現金折價券形式回饋，線上購物則可直接於當筆消費折抵。（萬家福線上購物不參與8月24日至26日9折活動。）此外，7月15日至8月11日期間，萬家福同步攜手8大銀行推出刷卡優惠，包含華南銀行、國泰世華銀行、遠東商銀、台北富邦銀行、聯邦銀行、玉山銀行、中國信託、兆豐銀行，刷卡滿額即有機會獲得超過300萬元刷卡金回饋。萬家福量販與樂家康超市，近百件熱購商品買一送一，包含零食、堅果、沖泡咖啡、油品、 米、茶飲、醬油、冷凍冷藏、冰品、衛生紙及養生補品，