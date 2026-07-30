我是廣告 請繼續往下閱讀

國會改選不利民進黨 郭正亮：但賴清德不是那麼正常

核心幕僚更具優勢！郭正亮點名「潘孟安、鄭麗君」

台北市長蔣萬安日前再度將「倒閣」議題搬上檯面，要求行政院長卓榮泰負起政治責任下台，並點名高雄市長陳其邁施政滿意度高，是接任閣揆的合適人選。不過，前立委郭正亮認為，以總統賴清德的政治布局來看，接任行政院長的優先人選恐非陳其邁，更可能的是從核心幕僚中挑選。郭正亮在政論節目《綠也掀桌》中分析，賴清德若要調整內閣，首要考量不只是行政能力，更涉及2028年總統大選布局。他提到，賴清德2017年出任行政院長後，隔年時任總統兼民進黨主席的蔡英文因地方選舉失利，賴清德便投入總統初選挑戰蔡英文。談到蔣萬安提出倒閣主張，郭正亮認為，若卓榮泰願意辭職、改組內閣而不解散國會，才是對民進黨相對有利、也較符合政治現實的做法，因為現階段若重選立委，對綠營來說並不占優勢。不過，郭正亮也直言，賴清德「不是那麼正常」，未必會依照一般政治邏輯行事。郭正亮推測，若真的走向國會改選，民進黨仍可能再度主打「抗中保台」訴求，而立法院一旦解散，台灣將出現約60天沒有立委的空窗期，「這段時間會發生什麼事，沒有人知道」，甚至拋出「可能搞戒嚴」的說法，引發討論。郭正亮表示，真正具優勢的閣揆人選，反而是賴清德身邊的核心幕僚，包括總統府秘書長潘孟安，以及行政院副院長鄭麗君，都比陳其邁更適合。不過，他分析，鄭麗君目前肩負台美經貿談判等重要工作，加上向來將家庭擺在優先順位，也不是積極追求政治權位的人，因此接任閣揆的意願恐怕不高。至於陳其邁是否完全沒有機會？郭正亮則認為，仍不能全然排除，若未來賴清德支持度持續下滑，民進黨內非新潮流系統勢必會出現更多不同聲音，屆時陳其邁的角色與定位，也可能隨著黨內氛圍改變而出現新的變數。