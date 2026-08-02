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▲鄭煒齡條碼瀏海讓人出戲。（圖／翻攝自IG@bloodysmart_official）

▲許曦文（左）被說舉手投足都不像窮苦人家的小孩。（圖／奇蹟映畫所提供）

▲有人說「吳雙一」越看越像一個有智能障礙的學生，和伊藤潤二筆下的角色差很大。（圖／翻攝自IG@bloodysmart_official）

《聰明鎮》改編自伊藤潤二的經典著作，沒想到上線後卻被漫畫迷痛批太難看，從富江的條碼瀏海，到小S女兒Elly的氣質，以及雙一被演成一個單純的智障，還有全劇口音大亂鬥，負評數不完。集合極致美貌、無法抗拒的無理恐懼，以及深深刻畫人性惡意攻擊、肉體畸變，這就是伊藤潤二獨特的美學，《聰明鎮》打著伊藤潤二的名號，卻被劇迷批揣摩的不到位，首先是鄭煒齡飾演的姜玟玥，也就是富江的原型，鄭煒齡的美貌不用多說，但她頂著一顆條碼瀏海頭，完全沒有富江的極致美。另外Elly飾演窮苦人家的小孩王欣雨，每天只能吃豆芽菜配飯，但她私下生長在優渥的家庭，加上拍攝時她才16歲，人生經歷不足的狀況下，獨特的氣質讓她就算穿上碎花破洋裝也流露貴氣，完全沒有貧苦感。除此之外，劉修甫飾演的「吳雙一」，雙一是伊藤潤二筆下的經典惡童，陰森孤僻，喜歡咬鐵釘，還自以為有詛咒能力，但在《聰明鎮》的角色設定下，雙一卻變成一個看上去有智能障礙的學生，但劉修甫好歹也是入圍過金鐘獎，且拿過羅馬亞洲電影節獎的演員，實在浪費了他的演技。最後，第一集就讓觀眾想棄劇的，是梁詠琪濃濃的香港腔，以及劉修甫乾淨到很適合演偶像劇的嗓音，「康教授」趙文瑄又操著一口標準的外省腔，流氓們不時穿插台語，還有女主角陳姸霏一言不合就瞪大眼睛吼人的演技，根本是口音大亂鬥，很不像生活在同一個鎮上的人。不過，也有人認為劇組很用心還原伊藤潤二的世界觀，但這種具有強烈個人風格的原著本就不好拍，且大家都是為了孩子的升學率，才會一起搬到那個小鎮，有不同的口音很正常，加上飾演陳姸霏爸爸的温昇豪出現後，劇情變得更有層次，一下慈父，一下子又變得很神經質，一直處在臨界點的狀態讓人大讚看了起雞皮。對於戲劇的評價兩極，如果沒看過伊藤潤二的，或許還能用主觀視角看完《聰明鎮》，但若是伊藤潤二的粉絲，恐怕會有些失望。