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攝護腺癌公費癌篩 石崇良：仍要搭配預算

國民黨立委廖偉翔提到，自己長期倡議多次質詢攝護腺公費癌篩，詢問衛福部長石崇良「是否能給予答覆？」石崇良說，年底前會提出國家計畫。廖偉翔接著詢問「明年可以開始做嗎？」他回應，「希望明年推動」、「會朝這個方向」，但仍需要嚴謹規劃。廖偉翔今（30）日在立法院質詢時提到，過去多次質詢攝護腺公費癌篩，且石崇良也曾提及，現在的技術做得到更精準、偽陽性更低，「可以在這裡給一個答覆嗎？」石崇良說，關於攝護腺癌「我的風險比委員高」，所以很關切這個議題。他強調，已經委託國衛院進行完整評估，攝護腺癌在十大癌症死因名列第五，「年底前會再提出國家計畫」。廖偉翔表示，8月8日父親節快到了，希望部長可以盡快承諾、不要搞到年底。石崇良指出，這仍要搭配預算，不是說了馬上就可以做，必須要有完整規劃。廖偉翔詢問，明年是否可以開始進行？石崇良回應，「我們希望明年推動」、「會朝這個方向」。 他說明，現在正在規劃中，因為攝護腺癌的篩檢仍有許多細節，包括對象、篩檢方式等。