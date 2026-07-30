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建議佈局「整體生態系」而非單一巨頭

韓國投資信託營運公司執行長裴在奎（音譯，Bae Jae-kyu），2002年推出韓國首款ETF產品，被譽為「韓國ETF之父」，他今（30）日針對近期備受關注的「單一股票槓桿ETF」再次發出嚴正警告。裴在奎表示，對於這類高風險商品，與其政府干預進行強制下市，更應該讓其在市場中被「自然淘汰」，呼籲投資人應立即停止此類高風險投機行為。綜合韓媒報導，裴在奎今日於個人社群媒體上再度針對個股槓桿ETF發表看法，強調「不參與單一股票槓桿投資才是上策」。裴在奎指出，「我們不能只是一味要求投資人自行承擔風險。對於這類商品，比起機械式的強制下市，更應該透過資產管理公司、流動性提供者及適度的制度輔助，讓其在市場上自然淘汰」。裴在奎進一步解釋，自己非常清楚槓桿產品的運作機制，「在市場波動劇烈、指數頻繁上下震盪的情況下，由於每日標的再平衡與複利效應的影響，這類商品的價值將會被極快速的侵蝕」。談及近期全球與韓國市場極端劇烈的波動，裴在奎坦言極端行情確實容易讓一般投資人陷入迷惘與混亂。針對市場高度關注的半導體產業，裴在奎表示，記憶體本質仍具週期性，建議投資人切莫將資金過度集中於單一記憶體巨頭，而是應將資金分散佈局於包含晶片設計、記憶體、代工製造及設備製造在內的「半導體整體生態系」。事實上，這並非裴在奎近期首次發聲。早在本月20日，他就曾公開表示，「身為發行個股槓桿ETF的資產管理公司代表，對於發表這樣的言論感到非常抱歉，但希望投資人『從現在開始立即停止投資』」。雖然該篇貼文隨後因收到過多各界關切而刪除，但裴在奎今日再度重申，自己的投資哲學多年來從未改變，「投資人應將資金長期投入於具有未來成長性的領域，而未來的成長核心就在科技企業。為了抵禦市場的高波動，投資工具應選擇ETF而非單一股票」。面對市場的焦慮情緒，裴在奎最後給予投資人忠告，「感到不安時，並不代表需要隨時改變投資原則。只要大方向正確，我們所需要做的，就是耐心地撐過時間的考驗」。