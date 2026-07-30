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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心舉辦人才發展倡議活動。(圖／記者黃守作攝)

▲勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華說，面對法規更新及職場環境持續演變，友善尊重的工作文化已成為企業最重要的無形資產。(圖／記者黃守作攝)

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心於今(30)日，在經濟部產業園區管理局高雄軟體園區會議室，舉辦人才發展倡議活動，與會專業律師與企業人資代表跨界對談，以實用的法律解析與生動的分享，期攜手企業打造安心職場。勞動部勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心人才發展倡議活動，是由高屏澎東分署人才資源發展中心主任鄭孟菊主持，高屏澎東分署轄區企業業者代表與會。勞動力發展署高屏澎東分署人才資源發展中心主任鄭孟菊表示，為因應職業安全衛生法有關職場霸凌防治之新規定於今(115)年7月1日正式施行，企業如何兼顧法規合規與組織管理，成為當前勞資雙方最關注的焦點，高屏澎東分署人才資源發展中心乃舉辦此一人才發展倡議活動—人才未來式Next Level，邀請專業律師與企業人資代表跨界對談，以實用的法律解析與生動的分享，吸引逾百位企業人資代表與會。鄭孟菊說，此次人才發展倡議活動以職場霸凌防治，新法解析與實務分享為主軸，邀請巨曜法律事務所合署律師王甲到場說明職場霸凌的法律定義，律師王甲在會中強調，職場霸凌防治新法與過往的最大差別，在於明確法律定義、強化雇主責任，以及建立外部調查機制。律師王甲說，推動霸凌防治不能只停留在紙上法規，更要融入企業文化，透過建立相互尊重、溝通無礙的友善環境，才能真正落實新法精神，有效保障勞資雙方權益，除法規應對，人才的自主成長更是促成企業永續發展的關鍵。會中也由高雄承億酒店人資副理陳怡熏分享如何從咖啡產業成功跨足人資領域的職涯轉型歷程，她分享透過建立清晰的「職涯地圖」，逐步從基層執行者蛻變為決策的影響者，並善用人才資源發展中心等政府資源持續系統化，建立個人學習系統，充實專業職能，跨域職涯的精采分享獲得全場掌聲共鳴。勞動力發展署高屏澎東分署分署長郭耿華指出，面對法規更新及職場環境持續演變，友善尊重的工作文化已成為企業最重要的無形資產，高屏澎東分署人才資源發展中心未來將持續提供法規宣導、趨勢交流，以及人才發展資源，陪伴企業健全職場管理制度，協助勞工權益獲得完善保障，共同打造尊重、平等、健康且具競爭力的工作環境。