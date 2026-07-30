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中市垃圾山四起、清運費暴漲，市民的怒火正持續延燒！市議員何文海今(30)日在議會火力全開，直指盧秀燕市府在處理垃圾與廚餘問題上嚴重失職。他指出，從非洲豬瘟引發的廚餘危機至今，市府始終提不出具體對策，甚至包庇失職官員，痛批市長儼然成了「甩手掌櫃」，放任市政亂象由無辜市民買單。何文海質疑，市府的虛應了事，最後承擔惡果的卻是基層市民。目前台中市焚化爐的負荷量早已嚴重超載，每日面臨近兩百噸的垃圾處理缺口。如今再加上暴增的廚餘去化需求，無疑讓原本就岌岌可危的廢棄物處理危機更加惡化。何文海指出，最讓市民痛心的是，市府非但沒有積極解決根本問題，反而讓處理成本直接轉嫁給大眾。近期台中市的民間廚餘清運費用大幅飆漲，漲幅高達 70% 至 80%。面對沉重的清運負擔，無數小吃店家與一般市民大嘆吃不消，民間早已怨聲載道。對此，何文海強烈呼籲，盧市府團隊絕不能再漠視基層痛苦，務必立即主動介入，與清運業者進行協商，並啟動跨局處合作機制。市府必須拿出鐵腕政策解決這場垃圾大戰，絕不能讓辛苦的台中市民成為政策失能下的冤大頭。