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國民黨立委謝龍介日前在立院質詢時爆料，有一位民進黨高級幹部親屬赴中失蹤，疑似因涉及不法遭逮，被關押在深圳羅湖監獄。傳出這人就是才剛當選民進黨中執委的台南市議員謝舒凡的姊姊。不過針對傳聞，謝舒凡前一天表示，不清楚近況，家人跟姐姐已失散多年。對此，陸委會副主委梁文傑今（30）日在記者會上表示，7月初就已依照管道了解，但家屬沒來陳情，因此依照陸委會的角度，就是尊重家屬意願，未來將持續關注此案發展。梁文傑爆料，謝龍介前兩天曾發公文到陸委會「指名道姓」詢問此案，但對陸委會來說，立委不是家屬的情況下，就算發文來問，「我們不會把家屬的決議或個人隱私向任何人透露」。因此謝龍介說蓋牌，這與事實不符。陸委會的原則就是尊重家屬的意願，若家屬覺得要用自己的方法處理或其他方式，都尊重。梁文傑表示，很多在中國被拘留的，家屬都會心生恐懼，因為對岸的司法制度與台灣的不同。因此，有些家屬會覺得若透過台灣政府處理，反而會導致罪刑加重或是被迫害，所以在實務上，陸委會只能尊重家屬的意願。不能因為陸委會想幫忙，最後害到家屬、或被抱怨越幫越忙，政府是不會去做這樣的事。