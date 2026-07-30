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▲6入禮盒中藏入「米其林招牌菜兌換券」驚喜，消費者有機會抽中馨苑臺菜咖啡「呆丸郎ㄟ黑羽烤雞」美食。（圖／膳馨提供）

中秋送禮市場開打，各品牌紛紛推出特色禮盒搶攻商機。連續多年獲米其林推薦的膳馨餐飲集團，今年以「先有鴨，還是先有蛋？」為主題推出中秋蛋黃酥禮盒，除主打原味、四季春兩款口味外，更首度將旗下米其林招牌菜化身「隱藏版彩蛋」，消費者購買指定禮盒，有機會抽中招牌料理兌換券，為節慶送禮增添驚喜。膳馨表示，今年推出6入及9入兩種禮盒，其中6入禮盒附有招牌菜抽獎活動，獎項包括馨苑臺菜咖啡人氣料理「呆丸郎ㄟ黑羽烤雞」及膳馨招牌「銷魂化骨香酥鴨」，希望讓消費者收到蛋黃酥之餘，也有機會走進餐廳品嚐品牌代表料理，串聯伴手禮與餐飲體驗。產品部分，原味蛋黃酥延續傳統工法，以層層酥皮包覆紅豆餡及鹹蛋黃；另一款四季春蛋黃酥則加入南投鹿谷四季春茶粉，將茶香融入餅皮，呈現不同於傳統蛋黃酥的風味，也呼應近年消費市場偏好在地食材與茶點結合的趨勢。中秋禮盒早鳥優惠自8月1日起至9月6日止，活動期間任選五盒，即贈原味6入禮盒一盒。從雙口味蛋黃酥、雙品牌招牌菜，到買五贈一的雙重分享，膳馨餐飲集團以「好事成雙」為主題核心，邀請消費者把臺灣節慶的人情味與米其林肯定的好滋味，一起送給重要的人。除了中秋禮盒開賣，膳馨餐飲集團也同步預告展店新布局。旗下馨苑臺菜咖啡預計於2026年底進駐臺北大巨蛋Garden City，開出品牌首間臺北門市。馨苑臺菜咖啡以個人式臺菜、全天候供餐與咖啡甜點為特色，讓一人也能自在品嚐臺菜，並以更輕盈、貼近日常的方式重新詮釋臺菜風味。膳馨北上展店，不僅象徵品牌版圖跨出臺中，也把熟悉的臺菜風味帶進臺北都會生活，讓更多消費者在聚餐、午茶與日常用餐之間，看見臺菜更多元的可能。