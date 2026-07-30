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▲周杰倫聽完派偉俊專輯同名主打歌〈BAD IDEA〉表示：「很酷！發的歌又不一樣了。」看似相當滿意。（圖／杰威爾提供）

歌手派偉俊才剛替老闆周杰倫製作專輯，睽違3年推出第3張個人創作專輯，今（30）日舉辦專輯聽歌會，透露這幾年有太多人邀歌，一直忙著製作，好不容易才把自己的專輯做完。而近來台股狂跌，派偉俊受訪時也透露先前買了台積電，現在是虧損的，「我已經連續加碼到第三天，今天真的加不動，直接把APP刪掉，不看了不看了。」開玩笑說先去買泡麵。今聽歌會開場，派偉俊先是演唱熱門單曲〈單程票〉，隨後也陸續曝光多首新歌〈去年下的那場雪〉、〈別戀〉、〈穿上你的愛〉等等，時隔3年才發片，他透露中間有太多人邀歌，一直在幫別人製作，「先幫老闆做了專輯，花了幾個月的時間才好好把自己的弄完 。」短短幾個月就產出十幾首歌，派偉俊被問到一天最多可以完成幾首歌？他回答：「三首吧！但還是要看有沒有靈感。」而老闆周杰倫聽完專輯同名主打歌〈BAD IDEA〉也表示：「很酷！發的歌又不一樣了。」看似相當滿意派偉俊這次的創作。出道10年的他，也分享覺得自己長大了，「以前一直在工作，這幾年常常給自己放鬆的時間、體驗生活。」而感情上派偉俊也有了新的戀情，今認愛啦啦隊女神禾羽，也已經帶女方給媽媽認識了，笑說新聞曝光當天，媽媽連打了10幾通電話給他，結果竟是問說「台積電買了沒？今天（股價）超低的。」聊到股市，近來暴跌失守4萬點，派偉俊透露先前有買了台積電，但現在是虧的，苦笑：「我已經連續加碼到第三天，今天真的加不動，直接把APP刪掉，不看了不看了。」更開玩笑說先去買泡麵。不過，派偉俊替許多人寫歌，照理說應該拿了不少版稅，對此他回答：「版稅一年才結一次啊。」除了新專輯，派偉俊將於10/10首度在北流舉辦個人演唱會，當天強碰韓團BIGBANG，他也對票房感到緊張，但同時又很期待，預告「這場演唱會買到真的很值得。」至於嘉賓部分，派偉俊坦言過去曾合作過很多歌手，究竟要找合作過的，還是從未接觸的仍在思考中，現場起鬨可以找禾羽同台，派偉俊則說：「還太早了，但我會好好想個大爆點。」而周杰倫是否會親自現身力挺，則要看對方當天是否在台灣，自己還沒問過老闆的時間。