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經濟部、勞動部聯席審查 30天內定奪是否禁止

強迫勞動商品 龔明鑫：台灣作為地球村一員應處理

美國政府要求，台灣政府配合限制強迫勞動貨品輸入台灣，經濟部及勞動部今（30）日發布，《強迫勞動貨品限制輸入作業要點》及《限制強迫勞動貨品輸入審定會設置要點》，成立限制強迫勞動貨品輸入審定機制，由經濟部接收合作國家認定強迫勞動貨品資訊後，進入勞動部、經濟部共同主持的審定會，最終結果決定哪些產品不得進入台灣。台灣已在與美國的協議承諾執行強迫勞動貨品進口禁令，所以，美國貿易代表署（USTR）7月23日公布將美國60個貿易夥伴依其強迫勞動政策執行情形分為四種稅率組別，我國與歐盟同列本次調查相對優惠稅率，稅率為10%且不疊加最惠國待遇（MFN）稅率。而在享有10%稅率，台灣政府也必須規劃出法律機制，讓我國勞動人權保障與國際接軌，同時防止低價、不公平競爭商品流入市場，維護國內企業公平競爭環境。對此，經濟部與勞動部今日發布《強迫勞動貨品限制輸入作業要點》及《限制強迫勞動貨品輸入審定會設置要點》，由經濟部於接收合作國家認定強迫勞動貨品資訊後，將函送勞動部，並由勞動部與經濟部聯席主持「限制強迫勞動貨品輸入審定會」進行審定。勞動部勞動條件及就業平等司司長黃琦雅說明，審定會共有12人，由經濟部長、勞動部長擔任共同召集人；常設委員4人，由經濟部、勞動部、財政部及行政院經貿談判辦公室（OTN）擔任，另外還有內政部、外交部、交通部、農業部、衛福部、陸委會。據設置要點，審定會在收到經濟部函送後，勞動部會在第一時間通知常設委員先執行暫時限制貨品進入的建議、最長60日，並釐清所涉貨品目的事業主管機關、要求協助收集跟強迫勞動有關的資訊，須在30天內做出審定決定，並於5日內函送經濟部及貨品的目的事業主管機關，由《貿易法》及《自由貿易港區設置管理條例》公告限制輸入。經濟部長龔明鑫受訪表示，經濟部與勞動部共同主責、審查強迫勞動商品，國際上都有針對強迫勞動產品禁止輸入的機制，台灣作為地球村的一員，也應該做這樣的處理。另外，台灣自行車龍頭巨大去年9月，台灣自行車龍頭巨大因涉及強迫勞動，產品遭美國發布暫扣令，其產品暫時禁止輸美。他表示，根據巨大說明，已與美國海關及邊境保衛局（CBP）會面，目前都已符合美方要求，且也針對過去的部分做了補償，目前靜待美方做最終判定，「聽公司的說法是蠻樂觀的。」