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盧秀燕搬出「女媧補天」 游盈隆尷尬：我是開玩笑的

▲盧秀燕向游盈隆介紹市府內與選務相關的主管。（圖／記者顏幸如攝，2026.07.30）

急搬樓梯緩頰 游盈隆改口讚「了不起的洞見」

中選會主委游盈隆今天中午回應台中市長盧秀燕提出「中央、地方合併選舉」構想時，笑稱這是「想像力非常豐富的狀況」、「解散國會只比天塌下來的機會大一點」。下午拜會盧秀燕時，盧秀燕當眾形容自己「有女媧補天的決心跟能力」，還說「中華民國的事情現在真的很難講」，游盈隆趕緊緩頰，強調上午只是開玩笑，還改口大讚盧秀燕的看法是「了不起的洞見」。盧秀燕今（30）日上午表示，若台北市長蔣萬安提出的倒閣主張成真，立法院依法解散後，年底將面臨立委改選，她建議將九合一地方選舉、公投及立委改選合併舉辦，避免短時間內多次投票勞民傷財，並指這可能成為我國首次中央、地方合併選舉。游盈隆午後視察台中市選委會時，對此回應表示，這是「想像力非常豐富的狀況」，並形容「解散國會只比天塌下來的機會大一點」，若真的發生，「那真的蠻恐怖的」，但中選會若接獲法定任務，仍會依法全力辦理。結束台中市選委會行程後，游盈隆前往台中市政府拜會盧秀燕，希望地方政府協助年底選務工作。兩人共同受訪時，盧秀燕先請游盈隆放心，接著笑說，「我預估今年年底的選舉，說不定會很複雜。」站在一旁的游盈隆聽出弦外之音，露出尷尬笑容。盧秀燕接著表示，除了原本的地方選舉、公投，「我今天早上就說了，說不定國會也會改選。」若屆時三項選務同時舉辦，不但前所未見，更將大幅增加地方選務負擔，因此她希望親自向中選會請益，提前做好各項準備。她隨後引用游盈隆上午的比喻，笑稱主委很開明、很幽默，雖然國會改選「機會可能只比天塌下來多一點點」，但身為六都唯一女性市長，「我有女媧補天的決心跟能力。」她並補充，「中華民國的事情現在真的很難講」，以過去突如其來的大罷免為例，強調若真的出現史無前例的選務挑戰，台中市政府一定會全力配合。面對盧秀燕當場「接球」，游盈隆趕緊緩頰表示，自己上午在台中市選委會的發言「是開玩笑的」，並笑稱自己「不改讀書人的毛病啦！實話實說，完全沒有不好的意思。」他表示若國會真的通過不信任案、倒閣成功，且總統依法解散立法院，依憲法規定必須60天內完成立委改選。雖然這是我國從未發生過的情況，但依法就只有這一種處理方式。游盈隆更改口稱讚盧秀燕的主張，連講兩次「我覺得這是一個了不起的洞見」！他表示若真的進入改選程序，中央與地方選舉將同步辦理，「因為只有這個選擇，沒有其他選擇。」他強調，真正辛苦的將是第一線依法執行選務的工作人員，但只要法定程序啟動，中選會一定會全力以赴，完成選務工作。