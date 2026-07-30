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▲被問到林俊易與過往有何不同時，李梓嘉坦言：「畢竟他拿過了全英公開賽冠軍那麼大的比賽，不管是信心、想法還是打法，都比以前成熟非常多，他現在絕對是高水準的球員。」（圖／記者陳昱慈攝）

2026台北羽球公開賽男單16強今（30）日上演超高張力的強強對決。「左手重砲」林俊易繼首輪擊敗東京奧運銅牌金廷（Anthony Sinisuka Ginting）後，此役面對剛傷癒復出的巴黎奧運銅牌得主、馬來西亞名將李梓嘉。雙方鏖戰3局、歷時54分鐘，林俊易在第三局克服落後劣勢，最終以21：20、11：21、21：18逆轉擊敗李梓嘉，強勢搶下台灣男單第2張8強門票。林俊易與李梓嘉過去4次交手各取2勝、平分秋色，此役開局就打得格外激烈。林俊易首局靠著強勢進攻，在拉鋸戰中以22：20驚險先下一城；但第二局李梓嘉反撲來得又快又猛，受到風向與經驗劣勢影響，林俊易以11：21遭扳回一城。進入關鍵第三局，李梓嘉一度在技術暫停前取得領先，但換邊後林俊易展現強大韌性，發揮招牌重砲進攻並把握關鍵幾球，一舉完成逆轉。賽後談到連續兩場擊敗奧運獎牌級對手，林俊易說：「從年初到現在，自己的心態比較穩一點，打球沒有那麼急躁，也沒有想太多，就是一球一球下去打。」他也進一步坦言這兩場勝利對自己意義重大，「讓自己的信心更全面，也讓大家看到就算在場上很累、遇到逆境，也是不放棄。」另一方面，惜敗的馬來西亞名將李梓嘉賽後則難掩失落。談到第三局原本領先卻被逆轉，李梓嘉坦言：「開局蠻順利的，確實有點可惜，換邊後自己犯了很多失誤。對自己要求蠻高，特別是第三局一直領先，確實有點難接受這個結果。」不過，李梓嘉也對林俊易的成長給予高度評價。被問到林俊易與過往有何不同時，李梓嘉坦言：「他肯定比以前更加成熟。畢竟他拿過了全英公開賽冠軍那麼大的比賽，不管是信心、想法還是打法，都比以前成熟非常多，他現在絕對是高水準的球員。」值得一提的是，今日台北公開賽台灣男單捷報頻傳，除了林俊易強勢晉級外，稍早首次參賽的台將黃郁豈也在「台灣內戰」中，以21：17、21：19直落二擊敗李佳豪，同樣順利殺進8強。稍晚還有「台灣一哥」周天成的男單賽事，他將對上生涯從未交手過、世界排名第80的小將尤陽 (Eogene Ewe) 。