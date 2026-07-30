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國民黨號召支持者725上凱道反癌油，活動才落幕不久，台北市長蔣萬安日前再度拋出「倒閣」議題，並稱這段期間已有不少立委私下與他討論；如今更傳出藍營內部正評估與民眾黨展開合作，透過共推不分區立委、禮讓5席等方式，力拚跨越倒閣門檻。對此，資深媒體人黃暐瀚分析，蔣萬安提倒閣具有3大原因，並稱這是一門無本生意，還有賺無賠，他當然衝第一。「蔣萬安，為什麼提倒閣？」黃暐瀚表示，首先部分藍委感覺能贏，綜觀大罷免結果與725遊行氣勢，如果倒閣重選，可以和蔣萬安一起選；其次是與總統選舉脫鉤，一對一選舉，總統勝敗與立院結果成正比，脫鉤就不擔心雙輸；最後，改制後縣市長、立委、縣市議員只能「三選一」，往後藍營議員挑戰現任立委，難度更高。黃暐瀚提到，蔣萬安第一個說上凱道，也第一個說要倒閣，甚至連倒閣之後誰來接，都幫賴清德選好了高雄市長陳其邁。「狹路相逢勇者勝，掛Turbo的蔣萬安，先拋倒閣，有贏無輸。」他直言，倒閣成功，卓榮泰算是被他拉下來的；若不成案，也只能怪白營不敢拚。黃暐瀚續指，第二階段賴總統如果不敢解散國會，那就嘲笑民進黨不敢面對新民意；一旦真的解散，綠營的選將安排，會比藍營更麻煩，畢竟多位現任區域綠委，都要角逐縣市長，「無本生意，還有賺無賠，蔣萬安當然衝第一！」