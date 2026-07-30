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▲薛瑞福。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（30）日接見「印太安全研究所」（IIPS）訪問團時表示，台美間的安全與繁榮發展密不可分，面對中國日益頻繁的脅迫與侵擾，台灣深知「和平必須靠實力」，政府將持續推動國防改革、強化不對稱戰力及提升全社會防衛韌性，並與美國強化國防合作，為國際的和平穩定貢獻更大力量。賴清德致詞時首先歡迎台灣的老朋友薛瑞福（Randall G. Schriver）主席，相隔10個月再次率領「印太安全研究所」訪問台灣，以具體行動表達對台灣最積極的支持。他提到，今年是美國建國250週年，也是台灣總統直選30週年，今年一起紀念自由與民主的珍貴，也一起宣揚人權和法治的重要性，然而，中國卻在這個月實施「跨國鎮壓」專法，以及試射洲際飛彈，嚴重影響國際人權及區域的和平穩定，面對中國日益頻繁的脅迫與侵擾，台灣深知「和平必須靠實力」，因此政府大力推動國防改革、強化不對稱戰力，並提升全社會防衛韌性。賴清德指出，台灣今年國防預算按照北約標準已經超過GDP3%，也預計在2030年前達到GDP 5%，為了持續提升自我防衛能力，政府先前積極提出國防特別預算，現在也繼續推動採購無人載具的特別預算，要建立無人機攻防體系。他也感謝薛瑞福一來到台灣即接受媒體採訪，向廣大的社會大眾說明，台灣必須建置無人機體系。賴清德進一步指出，台灣十分期待與美國持續強化國防合作，從軍事採購邁向共同研發、共同生產的夥伴關係，為國際的和平穩定貢獻更大力量。此外，台美不僅在安全議題上關係密切，在繁榮發展上也是密不可分，現在美國已是台灣第1大貿易夥伴，台灣則是美國第4大貿易夥伴；目前美國已有25個州及關島在台灣設立辦事處，台灣在美國的第14個辦事處也即將在亞利桑那州鳳凰城設立。賴清德表示，很高興看到台灣和美國在今年初簽署了「台美投資備忘錄」、「台美對等貿易協定」和「矽盛世宣言及台美經濟安全合作聯合聲明」，更加提升經貿夥伴關係。雙方將在互惠、對等的基礎上，降低貿易障礙，確保高科技供應鏈的韌性。他也再次感謝訪賓專程來訪，並祝福此行訪問順利成功、成果豐碩。薛瑞福致詞時，首先感謝賴清德撥冗接見，很榮幸也期待能與台灣的政府團隊進行意見交流。他感謝賴清德提及美國建國250週年，並指出1776年7月4日美國發表《獨立宣言》後，曾面臨英國企圖打壓其民主制度；台灣則在1996年3月首次總統直選時遭遇中國飛彈威脅，兩國都曾為了民主而奮鬥。薛瑞福表示，每年率團訪問台灣，不僅能夠了解當前情勢，也能觀察台灣一年來的發展與進步。此行來訪，見證台灣經濟更加強勁、美台貿易關係更加穩固且更具韌性，台灣的國防及海巡力量也持續提升，更足以因應當前所面臨的挑戰，這些成果都仰賴總統的領導力及政府團隊的努力。薛瑞福進一步表示，儘管如此，仍看到中國持續對台施加壓力，包括軍事恫嚇、脅迫及日益加劇的法律戰，企圖持續壓縮臺灣空間，因此，訪團此行希望了解如何成為台灣更好的夥伴，協助因應相關挑戰，並持續深化台灣經濟、台美貿易關係及臺灣國防安全等各項合作，並再次感謝總統的接見。此外，副總統蕭美琴接見「印太安全研究所」（IIPS）訪問團時表示，面對國際地緣政治、安全及經貿環境快速變化，台灣將持續強化自我防衛能力，並提升全社會防衛韌性，期盼國際友人持續支持台灣，共同努力推動相關領域進展。蕭美琴提到，安全不只是軍事層面的議題，更需要全社會共同參與，而政府持續推動民眾自我保護訓練，協助國人了解如何在危機發生時保護自己，並更好地應對各種突發狀況，今年台灣的漢光演習也將結合「城鎮韌性（防空）演習」，將民間準備工作納入軍事演練，在部分項目相互整合。