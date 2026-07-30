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▲本季《洲際經典下午茶》以巴黎杜樂麗花園為靈感場景，由法國藍帶出身西點主廚王健翰（Hank Wang，右）攜手團隊，推出期間限定杜樂麗花園下午茶。（圖／高雄洲際酒店提供）

▲杜樂麗花園雙人下午茶，自8月1日至9月30日期間限定推出。（圖／高雄洲際酒店提供

高雄洲際酒店BL.T33 大廳酒吧《洲際經典下午茶》」本季以巴黎杜樂麗花園Jardin des Tuileries為靈感場景，由法國藍帶出身西點主廚王健翰（Hank Wang）領軍，推出期間限定「杜樂麗花園下午茶」，將庭園四季更迭、花卉色彩與法式美學，轉譯為一場甜點感官饗宴，8 月1日至 9 月30日期間限定推出。「杜樂麗花園下午茶」以花園的色彩與香氣為靈感，透過玉綠、寶石紅、雛菊白等色彩語彙，描繪從土壤萌芽、綠意舒展到繁花綻放的動人片刻。以三款鹹點揭開自然萬物新生的期待，包含「原野 Wilds」、「園熾 Garden Ember」以及「翠粹Essence of Jade」。甜點承接繁花綻放的層次，「綠苔Mossy」以抹茶、烏龍香緹與黑芝麻，呈現雨後苔蘚般的清雅茶韻；「櫻桃 Cherry Noir」以酒漬櫻桃與黑巧克力慕斯交織果香與可可深度；「雛菊 Daisy」則以檸檬柚子奶餡、奶油乳酪慕斯與香草塔皮，帶來如陽光灑落花瓣般的清新酸甜。除了盤式點心，下午茶組亦推出兩款特調，調酒「克洛里斯 Chloris」此款以桂花與檸檬葉風味伏特加為底，融入白酒的果酸與蜂蜜水的溫潤甜度，香氣清雅、層次明亮。無酒精款「幸運之花 Floral Collection」以東方美人茶為基底，玫瑰糖漿與香草糖漿相襯溫柔花香與甜潤尾韻，譜寫屬於花園的芬芳詩篇。