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苯駢芘納自主檢驗項目 永豐餘生技：將提高檢驗頻率

永豐餘生技說明，後續本公司將從檢驗、製程及供應商管理三方面強化油品安全管理：

苦茶油仍停售 永豐餘生技：油品檢驗符合食安標準

「永豐餘生技股份有限公司」自主通報，公司自7月1日起出貨販售「在地金花小菓苦茶油（有效日期：2028/5/25，規格：250毫升）自主送驗檢出苯駢芘 2.9 μg/kg 不符規定。永豐餘生技也發出聲明說明退費方式，且因造成消費者疑慮與不便，表達歉意。永豐餘生技今日發布聲明提到，公司販售「在地金花小菓苦茶油」及其他油品安全管理情形，起因為GREEN&SAFE於自主檢驗發現特定批次苦茶油疑有異常後，立即通報主管機關，並啟動停售、全面下架及回收作業，「同時提供消費者全額退費與等值購物金補償。」永豐餘生技說明，產品採購合作對象為「威加國際股份有限公司」，負責苦茶籽原料供應管理、製油加工安排及苦茶油產品交付。合作前，本公司曾實地訪查威加國際位於嘉義縣阿里山鄉來吉村的契作農戶，確認實際種植環境及生產情形。永豐餘生技表示，取得威加國際出具正式產品聲明書，確認受託生產之台灣金花小菓苦茶油，其苦茶籽原料來源及生產條件符合前述內容，而展開合作。1.要求食用油供應商每批提供包含苯駢芘項目之合格檢驗報告，確認符合食品安全標準後，始得進貨或販售。2.GREEN&SAFE將苯駢芘納入自主檢驗項目，並提高檢驗頻率。3.加強製造商現場查核及製程審核，包括原料乾燥方式、熱源使用、焙炒溫度、壓榨製程、設備清潔、儲存條件及產線切換紀錄。永豐餘生技提到，販售的高燃點葵花籽油、Extra Virgin橄欖油、初榨南瓜籽油、初榨亞麻仁油、初榨酪梨油、初榨奇亞籽油、日本九鬼芳醇胡麻油、初榨生紫蘇油及家傳冷壓黑麻油，均已完成第三方自主檢驗，檢驗結果符合食品安全衛生標準。「在地金花小菓苦茶油」目前仍維持停售、下架及回收措施。永豐餘生技說，正持續配合主管機關調查，並同步核對產品檢驗、原料來源、製造加工及成品流向等資料。後續如有新的檢驗結果或調查進度，將儘速向消費者公開說明。對於此次事件造成消費者疑慮與不便，永豐餘生技「深表歉意」，也將持續秉持公開透明原則說明處理進度，並以食品安全及消費者權益為最高處理原則。