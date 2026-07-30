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▲吳映潔表示生下女兒是目前最震撼的經歷，走過產檢的忐忑不安與迎接新生命的所有感動。（圖／羅慧夫顱顏基金會提供）

「鬼鬼」吳映潔擔任第四屆《最初的感動》照片徵件活動愛心大使，分享孕育生命的感動，適逢父親節前夕，身兼父職的她表示從不後悔，而談到活動主題時，吳映潔忍不住淚水崩潰，哽咽地說：「這句話對我真的很有意義，因為每當夜深人靜，女兒睡覺的時候，我都會跟她說一樣的話！謝謝妳，選擇來當我的孩子。」財團法人羅慧夫顱顏基金會今宣布邀請到吳映潔擔任活動愛心大使，她親自南下台中參與一日遊活動、和顱顏家庭相處，更近距離照顧剛手術後的唇腭裂新生兒，拍攝公益宣傳影片。被問到女兒出生時的感動，吳映潔幸福地笑著說：「第一眼看到她的樣子，心裡想的是怎麼都皺巴巴的，眼角卻默默流下一滴淚。」她坦言，生下女兒是目前最震撼的經歷，走過產檢的忐忑不安與迎接新生命的所有感動。談到活動主題，吳映潔忍不住淚崩、久久不能自已，她哽咽地說：「這句話對我真的很有意義，因為每當夜深人靜，女兒睡覺的時候，我都會跟她說一樣的話。」感謝女兒選擇來當她的孩子，即使身兼父職也不會感到後悔。看見顱顏寶寶的媽媽如此堅強，讓吳映潔回想當初生子的歷程，認為應該就是「為母則強」的本能，才讓自己有勇氣堅持生下女兒，不畏外界眼光並且從不後悔。此外，吳映潔還分享：「現在妹子（女兒小名）會叫我媽媽了，在我做飯的時候跑來抱我，那時候真的很開心，原來，她認得我是她的媽媽！」她更感性地表示：「我已經不記得自己是怎麼長大的了，是女兒帶著我重新長大一次，也讓我在這個過程中學習如何成為一位媽媽。」