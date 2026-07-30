我是廣告 請繼續往下閱讀

《夢想街57號》前主持人李冠儀29日發文控訴自己在汽車圈被職場霸凌、性騷擾長達7年，引來各界關注。事實上，這並非她首次揭露圈子的黑暗面，10年前她就曾透露試鏡時被要求坐大腿，還有廠商以找車模的名義，其實是找伴遊，女模還要脫衣驗身，相當恐怖。李冠儀在臉書發文，揭露自己在汽車圈被職場霸凌、性騷擾長達7年，本以為只要離開節目就沒事，沒想到最近仍被同業性騷擾，讓她火大揭露真相。這並非李冠儀第一次為正義發聲，多年前她就曾揭露試鏡的時候被要求坐大腿，對方還告訴她，「不然怎麼試，做這行總是要有點犧牲。」不僅如此，還有廠商以舉辦車展為由，應徵車模，並給出一天10萬元的酬勞，不過李冠儀警覺心很高，她直呼車模一天1萬多就很多了，除非是歐洲有些高檔品牌，很喜歡找亞洲女孩子當伴遊，他們也會在意女孩子身上的疤痕、刺青，試鏡時還要脫到只剩內衣內褲，李冠儀甚至懷疑那些畫面都被錄下來。如今她踢爆汽車圈的黑暗，坦言並非博取同情才選擇發聲，而是希望替更多受委屈的同業守住尊嚴，她也向對方喊話：「你有老婆，也有女兒，如果她們在職場上被這樣對待，你會開心嗎？」即便公開真相會遇到更多打壓，也不願再沉默。