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▲陳其邁逐一參觀智能機器人咖啡機、紅豆餅製造機、複合式機器人及巡檢移動機器人等系統設備。（圖／高市府提供）

▲揭幕儀式現場同步展出五項自研智慧自動化設備，包括智能機器人咖啡機、AI 伺服器液冷設備系統等。（圖／翻攝畫面）

專注於自動化系統整合的飛傲科技今（30）日於高雄軟體園區宏泰新創大樓舉行揭幕儀式，為「機器人創新中心」正式揭牌，宣告進駐高雄亞灣區，鎖定 AI 伺服器、半導體擴產與智慧製造浪潮下的自動化設備市場發展。高雄市長陳其邁今日出席揭牌活動，並與現場貴賓共同見證六軸協作機械手臂亮相。陳其邁表示，飛傲科技選擇以高軟為基地，代表高雄產業正加速轉型。他肯定飛傲科技貼近全球產業發展趨勢，運用最先進的技術提升產線效能及產能，並提供在地化服務，協助高雄產業轉型。揭幕儀式現場同步展出五項自研智慧自動化設備，包括智能機器人咖啡機、AI 伺服器液冷設備系統、工業機器人關節系統、AMR 複合式機器人及智能巡檢移動機器人；現場也以自研的「智能機器手紅豆餅製作系統」現場演示粉漿填充、餡料配置、翻面烘烤到旋轉成型的全自動流程。飛傲科技創辦人歐俊男表示，高雄是飛傲科技的起家厝。能在高軟作為技術研發設計及 AI 軟體研發的據點，並於橋頭廠發展生產製造關鍵零組件，結合布局於美國德州的業務及服務據點。三個地方串聯起來，就是飛傲「台灣研發製造、世界落地」的完整路徑。飛傲科技聯合創始人兼總經理程仁智表示，將會專注於機器人手臂關節、AMR 複合式機器人、巡檢移動機器人等產品的研發，未來以機器人手臂關節延伸的關鍵零組件投入大量研究，並導入 AI 視覺檢測與數位孿生模擬技術，縮短自動化產線的開發與驗證週期。同時由 2025 年啟用的橋頭工廠負責自動化專案設備的開發製造，並將投入機器人手臂關節的自動化生產線作為完整的在地研發製造；將可以帶動高屏地區產學人才的發展，而美國德州則設有服務辦公室與倉儲，就近服務北美客戶，目前亞利桑那州與德州的半導體及 AI 伺服器建廠需求強勁，已經可以看到未來的發展潛力及前景。飛傲科技成立於 2014 年4月，從自動化控制與系統整合服務起家，現已發展為台灣少數同時具備「關鍵零組件—機器人系統—自動化系統設備」垂直整合能力的業者。公司引述研究機構估計，全球自動化相關市場規模將自 2025年約 4,875 億美元，成長至 2030 年逾 8,300 億美元；其中協作機器人市場年成長率逾20%，機器人關鍵零組件需求至 2029 年上看 4,000 萬台，垂直整合廠商成長空間可期。飛傲科技表示，高軟機器人創新中心揭牌後，將以「智慧製造 × 自主研發 × 全球佈局」為發展主軸，加速新產品開發時程，攜手產官學研夥伴，共同推動台灣自動化產業升級與國際市場落地。