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台股近2個交易日賣壓沉重，大盤連續走跌，市場一片綠油油，藝人徐若瑄今（30）日出席代言活動時，也分享自己的投資經驗，自嘲從小就被算命老師斷言「不適合玩股票」，沒想到人生唯一一次認真投入股市，就碰上2008年雷曼兄弟金融風暴慘賠，苦笑直呼：「往事不要再提。」如今她已徹底放棄股票，改把資金投入房地產，才順利躲過這次的股災。徐若瑄表示，當年特地交由理財顧問操作股票，希望能夠穩穩累積財富，沒想到進場，就正好遇上雷曼兄弟引爆全球金融海嘯，資產大幅縮水，讓她徹底被嚇到。回想那段經歷，她笑說：「算命老師說的真對。」從那之後，她就再也沒有碰過股票。經歷過金融海嘯的慘痛教訓，徐若瑄投資觀念也完全改變，更喜歡「看得到、摸得到」的資產，因此把重心放在房地產，但買房大多憑直覺，也沒有花太多時間研究市場，不過出租時她會堅持親自與房客簽約。她還分享一段有趣插曲，曾有一對年長夫妻前來簽約，看到她本人時相當驚喜，脫口表示：「我是林心如爸爸的朋友！」意外透過出租房子結識新朋友。「雷曼兄弟控股公司」創立於1850年，曾是美國第四大投資銀行，業務涵蓋證券、債券、投資管理、私募基金及私人銀行等金融服務。2008年因大量投資次級房貸及商業不動產相關資產，在美國房市危機爆發後財務迅速惡化，加上美國銀行、英國巴克萊銀行等潛在買家相繼放棄收購，最終於同年9月聲請破產保護，引爆全球金融海嘯，世界股市同步重挫，也讓無數投資人蒙受重大損失。