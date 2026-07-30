我是廣告 請繼續往下閱讀

115年度總預算案還在進行協商，國民黨立委翁曉玲提案全數刪除「陸委會1295萬媒宣費」，還怒嗆陸委會副主委梁文傑「一張嘴抵過千萬媒宣費」。對此，梁文傑今（30）日在例行記者會上表示，「翁曉玲也很看得起我啦，說我靠嘴巴就可以了」，若媒宣費真的都刪光，那也沒有辦法，未來真的只能靠嘴巴。翁曉玲狂刪各部會預算，其中陸委會媒宣費成為外界矚目焦點。她強調，身為中華民國立法委員，最重要的職責就是監督政府施政，包含對中央各部會預算進行嚴格把關。「更何況，有非常多的民眾都認為，我刪掉陸委會的媒宣費是做得很好！」，不忘再酸梁文傑「基本上只有一張嘴」。面對媒宣費可能全數被刪，梁文傑表示，中共對台的工作經費，包含統戰、包含各種公關的經費，包括收買媒體、包括資助某些團體的經費，數都數不清。但陸委會的經費不是倒數第一或第二，用很少的預算在面對龐大的對台統戰機器。若真的經費都被刪掉，那我們就只能靠嘴巴了。