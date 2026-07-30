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▲內政部公布統促黨多項罪證。（圖／內政部提供）

▲內政部公布統促黨多項罪證。（圖／內政部提供）

▲15宮廟被統促黨滲透。（圖／內政部提供）

▲統促黨多人涉入組織犯罪。（圖／內政部提供）

內政部今（30）召開記者會，宣布將向憲法法庭聲請解散統促黨，並公布它涉犯多項罪證，包括利用宮廟、陣頭吸納青少年，並公開稱要發展紅色隊伍，「兩岸開戰前要陣前起義」、7縣市15家宮廟被滲透，另外還有跨境鎮壓，包括黃之鋒案、台大「中國新歌聲」案、香港藝人何韻詩被潑紅漆，全都是統促黨員所為；而統促黨從2010年起，共有141涉犯組織犯罪等，就是一個披著政黨的犯罪組織。內政部昨發布中英文採訪通知，今下午召開聲請解散統促黨記者會。內政部次長馬士元說，聲請解散統促黨的三大理由，包括長期配合中共在臺發展組織，協助中共認知作戰、滲透基層，引入中資介入選舉，包括發展在台的間諜網路、經營各式各樣的社團宮廟、參與選舉造勢，招待選民去中國旅遊、陳抗等；第二，跨境鎮壓、噤聲台灣民主，包括最近中國公布民族團結法，已經發生多次協助中共長臂管轄的案件都由統促黨主導；第三，披著政黨外衣實為犯罪組織，很多地方黨部的幹部涉入嚴重的犯罪。民政司長鄭英弘說，統促黨利用宮廟、陣頭、幫派等等來吸納青少年。在 2021年，統促黨的掌控者在接受中國中央「中國人民廣播電台」專訪的時候，就公開發表要發展紅色隊伍，兩岸開戰前要「陣前起義」，不做炮灰，並且自爆靠江湖背景吸收台商由綠轉紅。鄭英弘說，在 2022年之後，統促黨也接受中國指示，在台結合青幫、紅門的勢力來拓展基層；也接受中國的指示，強化與基層退軍、竹聯（幫）來聯結。另外在 2024年，因為被中國吸收發展共諜組織，有兩個統促黨的幹部遭到起訴。另外在 2025年的 9 月 30 號，《華盛頓郵報》報導，統促黨在台灣活動的背後，是中國間諜活動以及一個犯罪的考量。鄭英弘續道，在 2017 年跟 2019 年的 10 月 1 號，統促黨分別在台北車站跟國父紀念館廣場，慶祝中華人民共和國的國慶，然後高喊兩岸統一，也公開宣稱這個要號召紅色隊伍「陣前起義」，宣揚中華人民共和國是捍衛者，五星紅旗是青天白日滿地紅國旗的保護者。在滲透基層方面，鄭英弘說，統促黨已經深入鄉鎮，積極串接村里、農漁會、宮廟到對岸，打算以「鄉村包圍城市」。2019統促黨的掌控者宣稱在台灣有 30 個宮廟主委，也將這個統促黨滲透到原鄉做統戰，招待金援拉攏原民。另外，統促黨的黨員張姓夫婦共同經營旅行社，非法招攬百餘名中共具中共黨政軍身份的人員來台進行基層的滲透。在社團，有多個社團以及宗教團體，也有統促黨的成員擔任重要的職務。至於引入中資介入選舉，鄭英弘指出，2018年，彰化分會統促黨的一個幹部，涉嫌選舉買票搓圓仔湯；2020年，統促黨的一個幹部招待選民遊金廈，涉及賄選遭到起訴；2024年，統促黨的張姓及黃姓幹部涉嫌收受中國 7,400 萬，遭到依《反滲透法》起訴，內容包含以廣播帶風向加強選情；2025年，統促黨副主席及新聞副主席，以每人 300 元收購千餘人的這個總統連署書，遭到判刑 2 年。有關跨境鎮壓的部分，鄭英弘說，在近年受到社會矚目的暴力跟恐嚇事件，經查都是統促黨員所為，包括2017年機場暴力對待黃之鋒案、228紀念日對獨派團體施暴、毆打員警、砍斷八田與一塑像頭部、台大「中國新歌聲」事件；2019年香港藝人何韻詩來台遭拋紅漆、另外統促黨也接受中國指示收集法輪功名單，今年還有中國籍統促黨員以結婚來台搞情報。宗禮司長林振祿表示，目前掌握到統促黨滲透至少有數家宮廟，分布在七個縣市，其中台北1家、新北2家、彰化2家、嘉義縣3家、苗栗縣1家、雲林縣4家，包括總裁張安樂擔任某一宮廟榮譽理事長、台南市2家。警政署刑事局長邱紹洲則指出，統促黨就是犯罪組織的外皮，從 2010年回溯開始，所有警政單位以「組織犯罪」也就是「治平專案」來偵辦跟統促黨有關的案件，總共統計下來有 98 個案件、141 個人涉犯治平專案有關的這個組織犯罪。核心幹部犯案總共有 32 個人、重複犯案兩次以上的有 10 個人，比例高達三成。邱紹洲說，犯下的包括：殺人未遂、恐嚇取財、恐嚇、妨害自由、傷害、毀損等等案件，更有詐欺跟毒品的案件。這個是有關於組織犯罪，而在個別犯案，還涉及到《國安法》、《反滲透法》還有《台灣地區與大陸地區人民關係條例》等等，所以認為它就是一個披著政黨外衣，實際上就是一個犯罪組織。