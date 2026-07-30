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日股終止連兩黑 日經收漲433點

日股反彈仍偏技術性 AI行情尚未確認落底

韓股連三黑 KOSPI三天狂瀉17%

槓桿ETF災情慘重 有人帳面虧損逾六成

追繳與斷頭疑慮升高 券商電話等候近1小時

韓國政府研議槓桿ETF限額 投資人觀望成效

韓國Kospi股價指數週四（30日）開盤勁揚，但最後卻收低下跌逾1%，不僅連續第三個交易日下跌，在這三天累計已經重挫17%，大批散戶因槓桿型ETF虧損慘重，市場甚至傳出有人帳面損失超過六成。不過日本股市在半導體測試設備大廠愛德萬測試（Advantest）財報優於預期帶動下，日經平均指數終止連續兩日跌勢，終場上漲逾400點。根據日經新聞報導，東京股市30日反彈，日經平均指數終場上漲433.24點、漲幅0.71%，收在6萬1867.43點，結束連續兩個交易日下跌。日經指數盤中一度上漲超過1400點。儘管美國聯準會（Fed）宣布維持利率不變後，美股科技股再度面臨賣壓，使東京股市早盤一度走低，但隨著半導體相關個股快速翻紅，大盤也由黑翻紅。愛德萬測試預估，截至2027年3月止會計年度，合併淨利將年增76%至6600億日圓，主要受惠於AI及半導體測試設備需求成長，財測遠高於市場原先預期。公司股價盤中一度大漲17%，光是單一個股就為日經指數貢獻約660點。愛德萬測試同時上調系統單晶片（SoC）測試市場規模預估，從原先的87億至95億美元，提高至105億至115億美元。分析人士認為，生成式AI逐漸從訓練走向推論應用，有望進一步擴大晶片測試需求。買盤也擴散至其他AI與半導體類股。東京威力科創早盤下跌後翻紅，盤中一度上漲8%；日前上調財測的NEC及日立也同步走高。即將公布財報的鎧俠控股盤中一度大漲17%，終止連續5個交易日下跌。市場認為，三星電子在財報說明會上提及可能擴大股東回饋，也帶動記憶體相關個股同步反彈。不過，市場對這波反彈仍抱持審慎態度。分析人士指出，愛德萬測試財報雖然支撐AI與半導體類股，但目前仍難以認定AI行情已經落底，30日漲勢更接近跌深後的技術性反彈。過去AI行情重要指標之一的軟銀集團，盤中一度下跌5%。旗下英國晶片設計大廠安謀（Arm）公布的營收展望不如市場期待，也讓軟銀未能跟上市場反彈腳步。此外，日經指數目前仍跌破反映中長期趨勢的100日移動平均線，顯示市場信心尚未完全恢復。投資人接下來將關注鎧俠財報，視為AI與記憶體行情能否真正反轉的重要觀察指標。相較日股回穩，韓國股市30日仍未止跌。KOSPI指數30日下跌1.23%，延續連續第三個交易日跌勢。此前，KOSPI於28日及29日分別重挫10.84%與5.98%，三天合計下跌1162.19點，累計跌幅達17%。過去兩個交易日，KOSPI及KOSDAQ市場不僅連續觸發賣出側車機制，也同步啟動熔斷措施，反映市場賣壓極度沉重。其中，三星電子及SK海力士在兩天內分別下跌18%及23%，追蹤兩家公司單一個股的槓桿型ETF，跌幅更擴大至約35%及42%。股市劇烈下挫，讓大量韓國散戶陷入恐慌。一名40多歲投資人表示，自己將總投資金額的15%至20%投入SK海力士單一個股槓桿ETF，目前虧損已超過50%，直呼「像（SK海力士）這種大型股居然可以這樣劇烈震盪，讓人心態都崩了。」另一名30多歲、剛踏入職場的投資人，則在上個月買進三星電子單一個股槓桿ETF，並在每次下跌時持續加碼攤平。他最初投入3000萬韓元，之後一路加碼至7000萬韓元，但隨著股價持續走低，目前帳面虧損已達60%。他表示，每次看到股價反彈便加碼，沒想到隨後迎來更深跌勢，「現在停損損失太大，繼續持有，帳戶又每天縮水，已經不敢期待回本，只希望至少能拿回一半。」隨著股價急跌，市場對信用交易遭強制平倉的疑慮也持續升高。有投資人在網路社群表示，致電券商詢問追繳保證金及強制平倉問題時，因詢問人數過多，等候時間超過50分鐘。先前仍試圖逢低加碼的投資人，如今也多半選擇停止投入資金。一名20多歲上班族表示，由於超過一半資產已投入股市，短期內不會再加碼，只能先將現有持股擱置，等待市場回穩。韓國政府29日晚間召開緊急市場情勢檢討會議，提出包括對單一個股槓桿ETF設定個人投資上限等措施，希望降低高風險商品對散戶造成的衝擊。不過，部分投資人認為，措施能否有效抑制市場波動仍有待觀察。市場也出現要求金融主管機關負責的聲音。有投資人指出，投資盈虧固然應由個人承擔，但政府允許高風險單一個股槓桿商品上市，也應建立最低限度的投資人保護機制，不能在市場出現危機後，才開始收緊規範。