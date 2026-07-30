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限時7天！達成「1條件」免費搭桃園機捷

▲桃園捷運公司攜手桃園市政府原住民族行政局推出「原」力滿滿的系列活動，8月1日至7日只要穿著原住民族傳統服飾或配戴原民風格配件，即可免費搭乘機場捷運。（圖／桃園捷運公司）

桃園捷運一日遊最佳行程！串聯美食、休閒行程

▲「原民風穿搭‧桃捷免費搭」活動資訊。（圖／桃園捷運公司）

免費搭乘桃園機場捷運的機會來了！為迎接 8 月 1 日原住民族日，桃園捷運公司特別攜手桃園市政府原住民族行政局，重磅推出一系列「原」力滿滿的慶祝活動！自 8 月 1 日起至 8 月 7 日止，推出限時一週的「原民風穿搭‧桃捷免費搭」福利，只要身上穿戴原民特色服飾或配件，即可免費搭乘機場捷運。為了響應8月1日原住民族日，桃園捷運公司攜手桃園市政府原住民族行政局推出「原」力滿滿的系列活動。8月1日至7日推出「原民風穿搭‧桃捷免費搭」，只要穿著原住民族傳統服飾或配戴原民風格配件，即可免費搭乘機場捷運。旅客進出各車站閘門時，只需主動至旅客詢問處出示符合活動規範的穿搭，經站務人員確認後即可免費通行。邀請大家搭上機場捷運，穿上自己的「原」味風格！至於免費搭乘桃園捷運該怎麼玩呢？桃捷公司也列出一日遊最佳行程，可以先搭乘機場捷運走訪A17領航站周邊景點，從桃園陽光劇場的文化盛會，到KIRI國際原住民族文創園區的假日市集，再到鄰近的橫山書法公園，串起文化、美食、購物與休閒的美好一天。年度原民文化盛會「桃園市原住民族Ho Hai Yan文化節」將於8月1日至2日在桃園陽光劇場熱力登場，活動免費入場，集結原住民族16族歲時祭儀、精彩歌舞展演，以及特色美食與文創市集，感受原民文化的豐富與多元。