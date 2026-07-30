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澳洲昆士蘭州布里斯本（Brisbane）本週三發生一起戲劇性的驚悚車禍。一輛轎車因失控騰空飛起，結果竟直接撞擊「卡」在一輛公車的側邊。幸好當時公車上沒有乘客，司機也未受傷，只有小轎車女駕駛因「驚嚇性休克」送醫。綜合外媒報導，當地警方表示，這起事故發生於週三晚間約6時30分，地點位於洛克利區（Rocklea）波德塞特路與格蘭納德路的交叉路口。當時一名男子駕駛一輛黑色SUV，試圖從中間車道強行變換車道於路口轉彎。而原本行駛於外側車道、由一名45歲女子駕駛的豐田Yaris轎車，為躲避碰撞緊急打方向盤，整輛車因而失控打滑，短暫騰空飛起後直接重重砸向一輛公車的側邊，當場緊緊插入公車內。事故發生後，救援人員迅速趕抵現場。女駕駛因受到嚴重驚嚇，被緊急送往醫院接受治療與觀察；所幸公車上當時並無乘客，司機也未受傷。警方表示，針對引發這起事故的SUV男駕駛，已依「未盡注意義務駕駛」開立690澳幣罰單，並予以扣點。由於轎車整車騰空卡進公車畫面太過罕見，網友也紛紛留言表示，「怎麼能夠撞成這樣」、「完全無法理解」、「太不可思議了」。