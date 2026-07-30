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又傳出台灣人去中國後就失蹤事件！但赴中旅遊人數不減反增，陸委會再度示警，喊話公務人員除非因公，否則別再去中國。陸委會副主委梁文傑今（30）日在例行記者會上揭露，一名內政部轄下三級機關的公務人員，在6月到福建旅遊卻無預警遭中國國安單位帶走，前後盤查了三次。「不要覺得你很基層，你們知道的資訊 對方都覺得很有興趣。」梁文傑表示，這名基層公務人員前後被留置盤查三次，時間加總起來高達6到7小時，而且都是從住處被帶往第三處進行調查。不僅查手機、詢問工作狀況，就連同事是誰，內部工作流程是什麼？這些通通都是他們感興趣的內容，所以別覺得自己很基層就沒事。每一件案件都是公務員經歷後回報的，顯示中方確實對我公務人員有一定掌握和了解。根據中國公布的最新資料，今年1月至6月，台灣人赴中人次高達285萬人次，比去年同期增長24.9%。梁文傑指出，根據我國觀光署資料統計顯示，國人上半年赴日旅遊最多，其次是中國。不過，去日、中、韓、越人數都有爆炸性成長，這是反映台幣匯率、股市榮景。另外，中國大陸比日韓還要便宜，參團的話更是如此，但中國是旅遊橙色警戒，站在陸委會立場，就是告訴大家風險的存在，公務員赴中前必須先經機關核准。