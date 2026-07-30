我是廣告 請繼續往下閱讀

AI偽造影片目的性非常惡劣 石崇良：這個內容根本不值得討論

「萊爾校長」創作人韋淳祐因製作《油不得你》影片時，涉及使用「AI深偽」總統賴清德的聲音，遭依偽造文書罪嫌移送。國民黨立委邱鎮軍今（30）日質詢時，詢問衛福部長石崇良，內容與實際是否有不符？石崇良則回應，這支影片「應該被譴責」、「目的性非常惡劣」、「根本不值得討論內容」。邱鎮軍今日在立法院衛環委員會質詢時，播放《油不得你》影片，詢問石崇良是否看過這支影片、內容與實際是否不符？石崇良回應，最大問題是「一聽以為是總統，不應該用這種方式」。他強調，這個剪輯方式應該被譴責。石崇良表示，在法律上應先講程序正義，才有實質正義，若程序完全錯誤，就該被譴責，不論內容對錯，就先講程序正義，「這個製造程序完全就是違法」，應該被譴責，「根本不值得討論這個內容。」石崇良提到，這是有意想讓大家誤認是賴清德的聲音，「目的上不純正」，沒有程序正義就沒有內容，最重要的是「他的目的性非常惡劣。」