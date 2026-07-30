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一個月內15頭大象死亡 規模數十年罕見

10頭生前局部癱瘓 兩天內迅速死亡

初步檢出疑似毒物 政府實驗室結果卻呈陰性

調查水源與環境污染 釐清是否接觸共同毒源

安博塞利約有2000頭大象 保育成果面臨考驗

肯亞南部安博塞利國家公園周邊近日發生罕見的大象集體死亡事件。肯亞野生動物管理局（KWS）表示，6月24日至7月24日短短一個月內，共有15頭大象陸續死亡，其中10頭生前曾出現局部癱瘓症狀，並在兩天內死亡。雖然一度驗出「可能的有毒物質」，但確切死因仍待進一步釐清，當局目前正從疾病、中毒及環境污染等方向展開調查。根據衛報、BBC、ABC News報導，肯亞野生動物管理局表示，15頭死亡大象均是在安博塞利國家公園外圍被發現，地點主要分布於基馬納保護區（Kimana Sanctuary）及庫庫牧場（Kuku Ranch）一帶，距離國家公園邊界約15至30公里。安博塞利國家公園與周邊地區共同構成安博塞利生態系，範圍橫跨肯亞與坦尚尼亞邊境，以大象群、遼闊草原及可遠眺吉力馬札羅山聞名。當局指出，這是當地數十年來首次出現如此規模的大象集體死亡事件。由於區域內近年已有效壓制盜獵活動，事件也格外引發保育界關注。根據肯亞野生動物管理局調查，15頭大象中有10頭在死亡前曾出現局部癱瘓症狀，之後於兩天內死亡。其餘5頭大象被發現時，遺體已嚴重腐敗，或遭其他野生動物啃食，因此難以判斷死前症狀及直接死因。死亡大象包含不同年齡與性別，顯示事件並非侷限於單一象群或特定年齡層。不過，部分報導指出，死者多為母象及幼象，僅有1頭成年公象。肯亞過去曾發生大象因盜獵或人象衝突遭人下毒的案例，因此中毒也成為這次調查的重點方向之一。奈洛比大學實驗室針對大象組織樣本進行初步檢驗後，發現一種「可能的有毒物質」；不過，肯亞政府化驗單位針對既有毒素進行檢測時，結果卻呈現陰性。由於兩項檢驗結果並不一致，肯亞野生動物管理局強調，目前尚無證據指向單一死因，仍須進行更完整的毒理、病理及環境檢測。除了採集大象組織樣本外，調查人員也開始檢驗死亡地點附近的水源、土壤及其他可能的環境污染物，希望確認大象是否曾接觸共同的有毒來源。當局表示，現階段調查方向包括傳染病、天然毒素、人為投毒及環境污染等，不排除還有其他未知因素。官方同時向民眾喊話，目前沒有證據顯示這起事件涉及可傳染給人類的疾病，呼籲外界不必過度恐慌。根據安博塞利大象信託基金會（Amboseli Trust for Elephants）統計，截至2025年，安博塞利生態系約有超過2000頭大象。當地長期是非洲重要的大象研究與保育區域，也是肯亞最具代表性的野生動物觀光景點之一。肯亞野生動物管理局表示，將持續監測區域內其他象群的健康狀況，並加速完成實驗室分析，以確認這起罕見集體死亡事件的真正原因。