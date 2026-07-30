我是廣告 請繼續往下閱讀

台股近期連番重挫，今（30）日再跌105.88點，失守4萬點大關，收在39933.30點，本周4個交易日已跌掉3721點，市場去槓桿壓力持續升高，傳不僅是融資，連「不限用途款項借貸」都有追繳壓力。對此，金管會證期局副局長黃厚銘僅表示，台股以半導體業為主要成分，就國際半導體為主的市場來看，韓股、美股比台股跌更多。黃厚銘表示，以本周7月27日到30日的國際市場比較，台股下跌8.52%，但台股基本上都是以半導體業為主要成分，因此，若就國際半導體為主的市場來看，美股費城半導體指數同期間下跌11.6%，一樣以半導體為主的韓國股市更跌了16.51%，日本股市下跌4.37%，這是金管會所觀察到的現象，也會持續督導證交所與櫃買中心去注意市場交易情形。此外，今年6月底上市櫃融資餘額約8187億元、不限用途款項借貸餘額約4742億元，合計約1兆2929億元。辦理「信用交易融資」、「證券業務借貸款項」及「不限用途借貸」3項業務總金額占淨值倍數為185%。至於市場擔心融資追繳這部分，金管會統計，截至昨日為止的整戶擔保維持率為161.63%，但對於有多少股票的整戶擔保維持率已跌破130%？黃厚銘表示，金管會是看了每個交易人融資買股票算出整戶擔保維持率，是以「人」為單位計算，而不是以「個股」為計算，而且因事涉個人隱私，並沒有要求券商都要報上來。