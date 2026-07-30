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▲高市府社會局攜手23家身心障礙團體推出「月映匠心．雄好禮」秋節禮品。（圖／記者陳美嘉攝，2026.07.30）

▲高市府社會局攜手23家身心障礙團體推出「月映匠心．雄好禮」秋節禮品。（圖／記者陳美嘉攝，2026.07.30）

迎接中秋送禮旺季，高市府社會局攜手23家身心障礙團體推出「月映匠心．雄好禮」秋節禮品，今年集結23家身障團體推出上百項秋節禮品，除了中西式月餅、蛋黃酥、綠豆椪、鳳梨酥等應景商品外，還有手工餅乾、蛋捲、堅果、咖啡禮盒，以及手作香皂、陶杯、零錢包、手機提袋等生活選物，滿足企業採購及民眾送禮的多元需求，即日起可至「礙優網」線上選購秋節禮品。社會局長蔡宛芬表示，每一份秋節禮品都是身障朋友克服身體限制、秉持職人精神用心完成的成果，不僅展現最佳手藝，更承載著自立生活的信念與希望。所有產品皆符合食品安全相關規範，取得食品業者登錄字號及食品器具、容器、包裝衛生證明，兼顧美味、品質與安心，歡迎民眾安心選購，以實際行動支持身障職人的努力。今年推出的「月映匠心」中秋綜合禮盒，是本次秋節禮品的一大特色。禮盒精選6家身障團體的人氣商品，包括鳳梨酥、糙米餅、月圓糕、綠茶包、蛋捲及杏仁檸檬塔，讓民眾一次品嚐多家團體的特色產品，也一次支持更多身障職人。為展現科技與公益結合的創新理念，今年綜合禮盒首度融入AI科技概念，規劃加入AI數位內容，透過數位方式介紹身障職人的故事及產品特色，讓中秋送禮不只是分享美味，更能認識每位職人背後的努力與溫暖，為今年秋節禮盒增添更多創新與故事性。此外，社會局8月15日下午3時將於衛武營榕樹廣場舉辦「月映匠心．雄好禮」大型秋節禮品推廣活動，集結23家身障團體展售上百項秋節商品，現場除可試吃、選購各式秋節禮品外，更邀請台鋼雄鷹Wing Stars女孩擔任快閃店長推薦身障團體優質商品，與民眾近距離互動，一起為身障職人加油應援。活動當天消費200元，並完成指定任務，還可兌換限量Wing Stars應援小卡，數量有限、送完為止。