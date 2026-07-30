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台北市私立夏莉絲國際幼兒園虐童案延燒，北市議員簡舒培、陳賢蔚今（30）日召開記者會，家長也透過議員徐立信發出聯合聲明，質疑教育局按兵不動，要求負責人、執行長、園長三位管理者，應出面負起責任。北市教育局則回嗆，拒絕民代藉由兒少保護議題刻意不實指控，將幼教案件淪為政治攻擊的素材，抹煞市府團隊與基層努力，教育局在此表達強烈遺憾並予以嚴正抨擊。北市教育局說，議員指控「長期不查、放水」並非事實。本局提供給議員的索資紀錄就已明確可見，每一案件本局均依行政調查程序進行查證，並派員前往稽查與訪視輔導釐清事實後回覆，事實是教育局權管13件，當中有7件發生於事發前，多為針對收費、師生比、教學場地相關陳情，而6月底事發後，有關疑似不當對待的陳情，教育局都積極處理。教育局強調，受理每件陳情過程，均逐案確認陳情內容、釐清事實、檢視法令依據，再回復陳情人，程序嚴謹。自113至115年起，教育局針對夏莉絲國際幼兒園與大安森林國際幼兒園到園稽查或輔導訪視共8次，4次為一般園務管理稽查，4次為受理陳情稽查，查有相關事證即依法裁罰，絕無洩密、包庇、護航不法機構人員。針對夏莉絲大安森林幼兒園監視器保存，教育局說，6月26日接獲夏莉絲國際幼兒園通報，立即要求行為人停職不得入園，6月29日現場稽查確認教保員已停職，並保全監視器影像，另於7月13日查扣夏莉絲大安森林幼兒園之監視器影像。針對議員所說的「獨立告訴」，教育局回應，本局經初步調查，已於7月20日主動將監視器影像檔案、行為紀錄表等資料移送地檢署併案偵辦，在調查結束後，完整調查報告也將檢送地檢署，同時也確認本案之受害幼生家長（法定代理人）已提告。教育局前日已循法規程序完成調查，認定委員會決議2名教保員情節重大，終身不得擔任教保人員，各重罰60萬元，並將幼兒園廢止設立許可；此前也多次稽查同一負責人之其他連鎖機構（國際園、大安園及補習班），針對其違規事項、知悉未通報等情事，累計重罰235萬2千元，展現市府守護兒少權益的決心。最後，北市教育局說，針對陳賢蔚議員所說「不認識，為何會有親筆感謝信被園方當作招生廣告？」，教育局嚴正指出，蔣市長已多次公開說明並不認識負責人或其妻子，市長「沒有也絕對不會同意，園方、業者那這樣子來做招生廣告」，請議員切勿再次傳謠。