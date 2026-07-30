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名單由合作國家提供 台灣政府恐淪「長臂管轄」

進口商品遭禁恐推升物價 勞動部：人權本來就要有代價

經濟部及勞動部今（30）日公布建立限制強迫勞動貨品輸入審定機制，但細看規則就可發現，是由「經濟部於接收合作國家認定強迫勞動貨品資訊後，將函送勞動部提到審議會」，涉及到外國政府指揮我國政府的「長臂管轄」，而美國名單上赫然看到許多台灣仰賴進口產品。對於為何非我國主動啟動調查，而是必須參考合作國家名單，勞動部說明，第一階段就是配合合作國家，然後後面再滾動式的檢討。台灣已在與美國的協議承諾執行強迫勞動貨品進口禁令，所以，美國貿易代表署（USTR）7月23日公布將美國60個貿易夥伴依其強迫勞動政策執行情形分為四種稅率組別，我國與歐盟同列本次調查相對優惠稅率，稅率為10%且不疊加最惠國待遇（MFN）稅率。而在享有10%稅率，台灣政府也必須規劃出法律機制，讓我國勞動人權保障與國際接軌，同時防止低價、不公平競爭商品流入市場，維護國內企業公平競爭環境。然而，根據審定機制，我國政府並非主動調查哪些產品涉及強迫勞動，再審定禁止，而是接收合作國家認定強迫勞動貨品資訊後，再進入審定會禁止。按照現在發展趨勢，最先適用的是將會是美國勞動部國際勞工事務局（ILAB）所頒布的「童工及強迫勞動製品清單」。勞動部說，合作國家範圍是由經濟部確認，現在第一階段就是先與合作國家確認，並不接受自然人或NGO提案。對於審定機制啟動是由合作國家對我國提出名單，而非台灣政府主動調查、審定，如此是否變成國外指揮台灣政府的「長臂管轄」？勞動部勞動條件及就業平等司長黃琦雅回應，目前機制設計，案源就是來自經濟部，可能必須與經濟部確認，認為第一階段機制上路，後續滾動檢討，補充強迫勞動貨品流通，不會只有單一國家來決定，而是需要透過國與國合作，因此認定只要合作國家認定踩到強迫勞動紅線，大家都要努力杜絕貨品。對於審定會判斷禁止與否的標準？黃琦雅說，不會完全依照合作國家結果，否則就不用成立審定會，審定會將聚焦是有違反國際勞工組織（ILO）11項強迫勞動指標，如果由合作國家所認定，這些產品就是違反指標也沒有改善，「基本上當然不可能改變限制、限制輸入的結果。」另外，據美國2024年所發布「童工及強迫勞動製品清單」，共有204貨品、82國家，包含中國新疆棉花、鋁、液鹼（氫氧化鈉水溶液）、冶金級矽、聚氯乙烯（PVC）；馬來西亞棕櫚油、電子產品、橡膠手套；越南棉製服飾；印度蝦、茶葉等。然而，這些禁止產品許多是台灣進口產品，譬如聚氯乙烯、氫氧化鈉水溶液多數來自中國；未經塑性加工鎳合金來自印尼等，這些產品都在美國清單榜上有名。若這些產品被禁止是否可能會影響國內廠商營運，甚至推升國內物價成本？勞動部表示，「人權本來就是要有一點代價」，如果用壓榨勞動降低成本，絕對不是台灣樂見，認為廠商禁止後，應可以找到其他替代商品，不見得會推升物價。