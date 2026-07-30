我是廣告 請繼續往下閱讀

725凱道台上團結、台下尷尬？黃揚明曝藍營真正矛盾

十多年未經民意考驗！黃揚明：鄭麗文最大關卡

國民黨725反癌油凱道活動落幕後，檯面上的藍營團結畫面背後，卻傳出不一樣的氣氛。媒體人黃揚明今（30）日在節目上爆料，雖然外界將焦點放在國民黨主席鄭麗文與地方諸侯是否同台，但真正值得注意的是活動後台，幾位大咖人物見面時「氣氛相當尷尬、沒什麼互動」，也凸顯出國民黨內部真正存在的矛盾。黃揚明在《NOWNEWS今日新聞》網路節目《鄉民大學問》中提到，國民黨內部對於路線方向本來就存在不同聲音，尤其部分人士擔心若黨的兩岸論述過度靠向中國，可能影響未來選戰布局。而鄭麗文近期表態「2028任何人都不應被排除，包括我在內」，這番話也讓外界解讀為， 鄭麗文期待能夠往2028邁進。黃揚明指出，外界關注725凱道活動時，部分縣市長沒有站在鄭麗文身旁，恐間接證實了票房毒藥一說，不過他認為，這是因為活動流程安排所致。黃揚明接著透露，真正值得關注的是活動後台的互動，有消息傳出「那幾個天王、大咖的見面，就是尷尬，沒什麼互動、很冷」。「藍營有沒有內部矛盾？絕對有。」黃揚明直言，只是這些矛盾是否有辦法解決，第一關仍要看2026地方選舉結果，如果年底選得很好，連高雄都拿下來了，那要說是柯志恩還是鄭麗文的功勞，到時候還有得喬，可是對鄭麗文來講，如果國民黨選得好、黨主席的位置可以保住，她也才有機會往下一步走。不過，黃揚明也直言，鄭麗文目前最大的問題，是長時間沒有接受大型民意選舉檢驗。他指出，鄭麗文上一次參與民意代表選舉已是2012年，距今已有十多年，除非像韓國瑜一樣，選上一次高雄市長，「否則我不認為鄭麗文有這個能量」。「但是當她有這個自信的時候，對國民黨就會變成一個很麻煩的處境。」黃揚明認為，鄭麗文現在最大的優勢是在深藍支持者中具有話語權，但她突然橫空殺出，不免讓支持者擔心造成黨的混亂；他也強調，鄭麗文若要跨出黨內基本盤，仍須面對全國人民的考驗，民意才是她真正的關卡。