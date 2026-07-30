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▲中信兄弟今日宣布簽下澳洲籍左投手杰克（Jack OLoughlin），他曾在今年經典賽代表澳洲，於首戰面對中華隊出賽，中繼3局無失分。（圖／記者葉政勳攝，2026.03.05）

中華職棒中信兄弟今（30）日宣佈簽下澳洲籍新洋投杰克（Jack O'Loughlin），是兄弟本季第8位洋投。兄弟投手教練王建民指出，杰克球速不錯，進壘角度對左打較有威脅，明（31）日將在二軍首次出賽。對於未來洋將佈局，王建民不諱言，右投菲力士（Felix Pena）的處境相對危險，「從一開始到一軍比賽，一直都沒有很穩定，球隊希望可以找到比較有壓制力（洋投）。」兄弟今日宣佈簽下澳洲籍左投杰克，有過短暫大聯盟經驗，今年上半季效力韓國職棒三星獅隊，共計擔綱17場先發、主投83.1局，展現強大的三振能力與續航力，累計81次三振，平均防禦率為4.86。此外，杰克也是澳洲國家隊主力投手，今年經典賽對中華隊中繼3局無失分，拿下勝投。兄弟投手教練王建民表示，從經典賽觀察下來，杰克的球威不錯，出手較短，進壘角度對左打者有威脅性。不過杰克離開韓職後，已經有3週沒有實戰，王建民指出，杰克明日會開始在二軍出賽，「目前下面（二軍）規劃，先從投3局開始。」兄弟目前註冊4名洋投分別是羅戈（Nivaldo Rodriguez）、德保拉（Jose De Paula）、勝騎士（Mario Sanchez）以及菲力士。王建民不諱言，以現有的洋將來看，菲力士的處境較危險，「從一開始到一軍比賽，一直都沒有很穩定，球隊希望可以找到比較有壓制力（洋投）。」王建民指出，菲力士前次登板前4局表現不錯，但第5局連續投出保送，控球狀況就會變成不定時炸彈。菲力士在獅隊出賽21場，防禦率僅1.91，本季改披黃衫為何投不出成績？王建民透露，「有跟他聊過，他今年沒參加完整春訓，加上小朋友開刀，就直接到墨西哥聯盟比賽，完全沒有春訓調整。」兄弟總教練平野惠一表示，有看過新洋投杰克的影片，但仍要看到本人才準確，「洋投不實際丟不會知道狀況，有時候影片看起來實力超好、經歷很強，但實際來台灣卻繳不出成績，這不只是中職，日職也會發生。」對於831洋將大限前的抉擇，平野較為保守，「就讓他們競爭，畢竟洋投戰力也很重要。」