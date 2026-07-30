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韓國演員尹敬浩近日靠著《金特務》再次翻紅，他過去曾分享自己的「另類出道故事」，國中時他靠著「老起來等」的外表，參加試鏡時竟被劇組當成「比實際年齡老10歲的大叔」，這反而意外讓他錄取了那次角色，成為了他進入演藝圈的關鍵。尹敬浩曾在節目《劉QUIZ》中坦言，自己從小就有著明顯的「天生老臉」，國中三年級時，就曾被身邊的人說「看起來像34歲」，由於外表與實際年齡差距太大，想當演員的他投履歷時，總是被以「年紀太小、長相不像」為由拒絕，讓他相當苦惱。某次參加試鏡時，尹敬浩乾脆不在履歷上填寫年齡，沒想到面試現場，工作人員看著他的外貌，直接猜他是「1970年出生」，尹敬浩雖然內心驚訝，但為了爭取角色，最後順勢承認了這個猜測，直接把自己的年齡報大了10歲。更有趣的是，「謊報年齡」真的成功幫他拿下角色，拍攝結束後，他才向副導演坦白自己其實不是1970年出生，然而對方卻回應：「你是要說比1970年大十歲嗎？」讓1980年出生的他不禁笑出來。如今出道約20年的尹敬浩，靠著穩定演技累積人氣，近年憑藉《外傷重症中心》、電影《殭屍女兒》等作品來到演藝生涯高峰，從當年因「太成熟」被困擾，到現在成為觀眾熟悉的實力派演員，老起來等的外貌成為了他最具代表性的特色。